Lecce, emessi per la prima volta daspo “fuori contesto”

Vincenzo Massimo Modeo, questore di Lecce, ha emesso per la prima volta daspo “fuori contesto”. Colpiti cinque soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, per un totale di 9 anni.

I provvedimenti sono stati adottati ai sensi della normativa che consente l’applicazione del Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive anche a chi non ha commesso reati negli stadi, ma si è reso protagonista di gravi episodi criminosi.

I destinatari sono coinvolti, a vario titolo, in reati legati agli stupefacenti, armi, lesioni personali e associazione mafiosa. Le misure si basano sulle risultanze investigative dell’inchiesta della Squadra Mobile di Lecce che lo scorso novembre portò all’arresto o alla denuncia di 35 persone.

La valutazione di pericolosità concreta e attuale dei cinque soggetti ha spinto la Questura a estendere il divieto anche in ambiti considerati dal legislatore ad alta sensibilità sociale, come le manifestazioni sportive, pur in assenza di comportamenti violenti specificamente legati a questi eventi. Da qui, la denominazione “fuori contesto”.

