L’Heraclea di Candela punta la storia, Serie D sempre più vicina

2600 abitanti e un sogno chiamato Serie D. Candela è a soli 180 minuti da un traguardo mai raggiunto nella sua storia. Una piccola comunità, resa grande dal suo Heraclea, sempre più capolista del Girone B dell’Eccellenza Campana. A due giornate dalla fine della regular season i ragazzi allenati da Francesco Farina, reduci dalla vittoria per 2-1 sull’Agropoli, guidano la classifica con due punti di vantaggio sulla più blasonata Battipagliese.

E pensare che quella in corso sia soltanto la prima storica stagione in Eccellenza per l’Heraclea del presidente Gennaro Casillo, figlio di Don Pasquale, l’ex “Re del Grano”, nonché patron del Foggia ai tempi di Zemanlandia.

È il punto più alto del calcio candelese, mai andato oltre il campionato di Promozione: quella in Serie D sarebbe una memorabile prima volta al di fuori dei confini regionali, che siano campani o pugliesi, si tratterebbe del terzo salto di categoria consecutivo per una società soltanto due stagioni fa militante in Prima Categoria. Una favola che, poco tempo addietro, nel foggiano è già stata raccontata nella ben più grande Cerignola, già dotata di una sua tradizione quanto meno nei campi dell’Interregionale. D’altronde, cosa aspettarsi da chi ha il sangue di colui che ha scritto la storia del calcio di Capitanata, insomma… tutto suo padre.

71 punti contro i 69 della Battipagliese in 32 partite, ma la rincorsa del piccolo grande Heraclea ha del clamoroso: l’ex tecnico di Barletta e Cerignola Farina, professionista in promozioni, è arrivato sul Subappennino Dauno subito dopo l’Epifania, tre mesi fa, partendo dal quinto posto, con la vetta distante quattro lunghezze. Da lì la cavalcata, dodici vittorie e due pareggi nelle successive quattordici gare, compreso il clamoroso 0-4 rifilato in esterna alla Battipagliese nello scontro diretto disputato il 25 gennaio. Sono numeri da schiacciasassi e che profumano sempre più di Serie D. Tra Candela e la prima storica partecipazione ad un campionato nazionale restano soltanto Solofra e Santa Maria La Carità, quest’ultima terza forza del campionato. Altri 180 minuti, dunque, per coronare un fantastico sogno.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author