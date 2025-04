Volley C/F, Turi: salvezza al sicuro, playoff ancora nel mirino

Tre punti d’oro per la Farmacia Mastrolonardo Turi, che espugna il campo della Don Milani Volley Bari con un netto 0-3 (23-25, 20-25, 18-25) nella 22ª giornata del campionato nazionale di Serie C femminile. Una vittoria fondamentale, che interrompe il mini ciclo negativo delle ultime due giornate e certifica la permanenza in categoria con quattro turni d’anticipo.

Il successo, unito alla sconfitta del Corato sul campo dell’Acquaviva, porta il vantaggio delle biancoazzurre sull’ottava posizione (la prima utile per i playout) a +8. Non solo: il Turi consolida il sesto posto a quota 39, restando a due sole lunghezze dal Trani, attualmente quinto e dentro la zona playoff.

Prestazione in crescita e massimo scarto

Coach Francesco Savino conferma lo stesso sestetto che aveva affrontato l’Asem Bari: Rodriguez in regia, Cont opposta, Schena e Tritto in banda, Di Carlo e Lippolis centrali, con Coppi libero. Dopo un primo set equilibrato, complicato da qualche errore di troppo, le turese crescono alla distanza e chiudono i giochi in tre set, confermando la superiorità tecnica e di classifica sulle padrone di casa.

Sabato arriva il Barletta, obiettivo continuità

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 13 aprile alle 18:30 al Palazzetto di via Cisterna: avversaria sarà la Volley Barletta, penultima in classifica ma in ripresa dopo aver portato al quinto set l’Amatori Bari nell’ultimo turno. All’andata fu un netto 3-0 per Turi, e ora le ragazze di Savino puntano al bis per continuare a inseguire il sogno playoff.

Classifica (Serie C Femminile, Girone A): Capurso 58, Asem Bari 57, Terlizzi 56, Cerignola 52, Trani 41, Turi 39, Amatori Bari 37, Corato 31, Acquaviva 26, Don Milani Bari 20, Primadonna Bari 20, Molfetta 12, Barletta 7, Casamassima 6.

