Volley B1/F, Pantaleo Podio Fasano travolge Marsala e tenta la fuga

Una vittoria da applausi per la Pantaleo Podio Volley Fasano, che sul parquet di casa ha superato nettamente il Marsala con un secco 3-0 (25-21, 25-15, 28-26). Le ragazze di coach Paolo Totero, guidate da una Valentina Martilotti in grande spolvero, hanno regalato una prestazione impeccabile contro una delle formazioni più accreditate del girone D.

Dopo quattro trasferte consecutive, il ritorno al Palasport di Fasano è stato trionfale. Le gialloblu del presidente Renzo Abete hanno dominato fin dai primi scambi, mettendo subito pressione alle avversarie e costringendo il Marsala, allenato da coach Luca D’Amico, a inseguire per tutta la gara. Inutili per le siciliane i 25 punti messi a segno dalla schiacciatrice Beatrice Pozzoni, comunque migliore in campo per le ospiti.

Nel primo set, la partenza sprint delle padrone di casa ha sorpreso il Marsala, incapace di reagire in modo efficace ai break delle fasanesi, che hanno chiuso 25-21. Nel secondo parziale, la superiorità tecnica e mentale delle gialloblu è stata ancora più evidente: un break di 6 punti ha spianato la strada verso un netto 25-15.

Il terzo set è stato il più combattuto, con il Marsala che ha provato a riaprire la partita, spinto dalla determinazione e da un pubblico sempre più coinvolto. Dopo un iniziale equilibrio, un break spettacolare di Sofia Negro ha dato alle padrone di casa il vantaggio decisivo. Tuttavia, le siciliane hanno reagito, arrivando fino al 24 pari. In un finale al cardiopalma, è stata l’esperienza delle ragazze di coach Totero a fare la differenza, chiudendo il set 28-26 e sigillando la vittoria.

Al termine della gara, coach Paolo Totero ha elogiato la sua squadra: “È stata una partita bellissima contro un avversario costruito per vincere. Siamo partiti molto bene nei primi due set, mentre nel terzo abbiamo avuto un leggero calo. Ma le ragazze sono state bravissime a reagire e portare a casa una vittoria meritatissima”.

Tra le migliori in campo, una Federica Vittorio inarrestabile, autrice di una prestazione superlativa che conferma il suo ottimo inizio di stagione.

Pantaleo Podio Fasano-Marsala 3-0 (25-21, 25-15, 28-26)

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano 1, Mearini 10, Albano 4, Negro 5, Di Coste, Campana 11, Vinciguerra, Botarelli 21, De Dominicis, Martilotti 8, Soleti 3, Vittorio. All. Totero.

Marsala Volley TP: Pozzoni 25, Caserta 4, Cecchini, Meniconi 5, Corroux 1, Zingoni 3, Oggioni, Grippo, Bondavalli 1, Varaldo 6, Lo Gerfo, Carpio, Guastella. All. D’Amico.

Arbitri: Andrea Michele Aleo e Marco De Orchi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author