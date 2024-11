Volley A3/M, domenica amara per la Joy Gioia del Colle

La Joy Volley Gioia del Colle interrompe la sua imbattibilità casalinga e incassa la terza sconfitta stagionale, arrendendosi per 0-3 (26-28, 14-25, 23-25) alla capolista Romeo Sorrento nel big match del settimo turno di regular season. Una partita combattuta, soprattutto nel primo set, ma che ha visto la squadra ospite imporsi con autorità grazie a cinismo ed efficacia in tutti i fondamentali.

I biancorossi, spinti dal pubblico del PalaCapurso, erano partiti con il piede giusto nel primo parziale, trovando un vantaggio significativo (18-14) grazie alle giocate di Persoglia e Vaškelis. Tuttavia, la reazione di Sorrento non si è fatta attendere: trascinata da Baldi e Wawrzynczyk, la capolista ha prima agganciato i padroni di casa (21-21) e poi, dopo un finale ricco di emozioni, ha chiuso ai vantaggi (26-28). Questo colpo ha pesato sul morale della Joy Volley, che nel secondo set ha subito il ritmo travolgente degli avversari, concedendo un netto 14-25.

Nel terzo parziale, capitan Mariano e compagni hanno tentato una reazione, rimanendo in partita fino al 14-14. Un muro di Mariano e una pipe vincente di Milan avevano persino permesso alla Joy Volley di riportarsi in vantaggio (16-14). Ma l’esperienza e la solidità di Sorrento hanno avuto la meglio: guidati da Patriarca e dal solito Wawrzynczyk, i campani hanno ribaltato il punteggio, chiudendo sul 23-25 con il lungolinea decisivo di Baldi.

Le formazioni

Coach Sandro Passaro ha schierato la diagonale Longo-Vaškelis, gli schiacciatori Mariano e Milan, i centrali Persoglia e Garofolo, e il libero Rinaldi. Mister Esposito, invece, ha optato per Tulone in regia, Baldi opposto, Wawrzynczyk e Pol in banda, Patriarca e Fortes al centro, con Russo a guidare la difesa.

La gara

Il primo set si è giocato su ritmi elevatissimi, con la Joy Volley inizialmente capace di imporre il proprio gioco. Sul 18-14, però, un calo di concentrazione ha permesso agli avversari di rimontare e ribaltare il risultato. Il secondo parziale ha visto una netta supremazia di Sorrento, che grazie a un servizio incisivo e a un attacco devastante ha messo in difficoltà i biancorossi fin dalle prime battute (4-12). Il terzo set, più equilibrato, ha dato l’illusione di una possibile rimonta per Gioia del Colle, ma i campani hanno dimostrato di essere squadra solida e cinica, chiudendo la partita senza lasciare scampo.

Prossimo impegno

La Joy Volley osserverà un turno di riposo nel prossimo weekend, utile per ricaricare le energie e lavorare sui dettagli che sono mancati in questa partita contro la capolista. Nonostante la sconfitta, il campionato è ancora lungo e le ambizioni restano alte.

JOY VOLLEY GIOIA DEL COLLE-ROMEO SORRENTO 0-3 (26-28, 14-25, 23-25)

JOY VOLLEY GIOIA DEL COLLE: Longo 0, Vaškelis 6, Mariano 11, Milan 13, Persoglia 8, Garofolo 3, Rinaldi (L1) pos 75%, Martinelli, Alberga, Romanelli, Disabato, Attolico, Di Carlo (L2). All. Sandro Passaro, vice all. Francesco Racaniello.

ROMEO SORRENTO: Tulone 2, Baldi 14, Wawrzynczyk 12, Pol 10, Patriarca 14, Fortes 4, Russo (L1) pos 88%, Gargiulo, Becchio, Filippelli, Pontecorvo (L2), Cremoni, Ciampa. All. Nicola Esposito, vice all. Luca Buzzo.

Arbitri: Antonino Di Lorenzo e Antonio Gaetano.

Note: Gioia del Colle: aces 2, errori al servizio 16, muri vincenti 5, ricezione pos 63% – prf 37%, attacco pos 40%. Sorrento: aces 2, errori al servizio 11, muri vincenti 8, ricezione pos 58% – prf 40%, attacco pos 53%.

Durata set: 33′, 26′, 32′.

