Volley A3/M, Rinascita Lagonegro: Waldo Kantor nuovo allenatore

La Rinascita Volley Lagonegro annuncia che Waldo Kantor, argentino classe 1960, è il nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico ha accettato il progetto del presidente Nicola Carlomagno, mettendosi subito a disposizione del club.

Figura di spicco della pallavolo mondiale, Kantor è stato uno dei migliori palleggiatori degli anni Ottanta e Novanta, collezionando 350 presenze con la Nazionale argentina. Ha partecipato alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 e conquistato il bronzo a Seul 1988. Tra i suoi successi figurano anche un terzo posto ai Mondiali del 1982 in Argentina e altre due partecipazioni ai Mondiali di Francia (1986) e Brasile (1990).

A livello di club, Kantor ha vinto un campionato francese e una Coppa nazionale con il Paris FC nella stagione 1996/97. La sua esperienza in Italia come giocatore lo ha visto protagonista per 11 stagioni in SuperLega e Serie A2 con squadre come Siena, Jesi, Catania, Modena e Schio.

La carriera da allenatore è altrettanto ricca: ha guidato club e nazionali in Argentina, è stato assistant coach dell’Albiceleste dal 1999 al 2003 e ha allenato in Italia squadre come Ravenna (2014-2016), Vibo Valentia (2016/17) in SuperLega, oltre a Catania con cui ha vinto i playoff promozione in A2 nel 2023. Ha inoltre lavorato in Arabia Saudita e Polonia. Ha totalizzato 157 incontri nella Serie A italiana con 81 vittorie.

Kantor è anche professore di educazione fisica e ha ricoperto ruoli istituzionali, come assessore allo sport e ambasciatore sportivo di Buenos Aires tra il 1999 e il 2005.

“Sono felicissimo di far parte di questa società e di questa squadra – ha dichiarato Kantor –. Ringrazio il presidente Carlomagno e i dirigenti per la fiducia. Darò il massimo per raggiungere grandi risultati. Saluto anche i tifosi, sperando di vederli numerosi domenica contro Lecce”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author