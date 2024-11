Volley: A Barbara Manzoni il Premio ‘Federica De Luca’ 2024

Si è svolto al Convitto Palmieri di Lecce l’incontro “Abbiamo una sola vita. L’arte di essere libere”, organizzato dal Comitato Regionale FIPAV Puglia in collaborazione con l’associazione universitaria UdU Lecce, nell’ambito della Settimana di Federica, dedicata alla memoria di Federica De Luca, vittima di femminicidio nel 2016 insieme al piccolo Andrea.

L’evento, arricchito dalla presenza di autorità come la Consigliera Nazionale FIPAV Letizia Genovese e il Presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri, ha rappresentato un momento di riflessione sul dramma della violenza contro le donne. Tra gli ospiti, i genitori di Federica, Enzo De Luca e Rita Lanzon, che continuano a trasformare il dolore personale in impegno collettivo.

Premio “Federica De Luca” assegnato a Barbara Manzoni

Durante la serata è stato consegnato il Premio Federica De Luca, riservato all’ufficiale di gara donna che si distingue per passione e impegno a livello nazionale. L’edizione 2024 ha premiato Barbara Manzoni, arbitro di Ruolo A, che ha espresso gratitudine per il riconoscimento: “È un onore rappresentare il nostro movimento. L’arbitraggio è un momento di unione e uguaglianza, valori che dobbiamo trasmettere anche fuori dal campo”.

Progetto “Volley è casa”

Nel corso dell’incontro, il Presidente del CR FIPAV Puglia ha annunciato il lancio di “Volley è casa”, progetto che offrirà supporto a minori vittime di violenza familiare, in collaborazione con i comuni del Sud Est barese.

Un impegno che non si ferma

Con il motto “Allenati contro la violenza”, la FIPAV continua a sensibilizzare sulle tematiche sociali, ricordando Federica non solo come arbitro, ma come donna e madre. Una settimana per riflettere, educare e agire, portando avanti valori che lo sport può amplificare.

Albo d’oro Premio “Federica De Luca”

2018: Chiara Santangelo (Sicilia)

2019: Rachela Pristerà (Piemonte)

2020: Alessandra Di Virgilio (Abruzzo)

2021: Giuseppina Stellato (Campania)

2022: Denise Bianchi (Puglia)

2023: Livia Azzolina (Lazio)

2024: Barbara Manzoni (Lombardia)

