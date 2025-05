Taranto, confermato sequestro Afo 1 ex Ilva. Tre dirigenti indagati

L’altoforno uno dello stabilimento acciaierie d’Italia di Taranto resta sotto sequestro. Il pubblico ministero della procura di Taranto Francesco Ciardo ha infatti convalidato la misura senza facoltà d’uso dopo lo scoppio di una tubiera avvenuto nella giornata del 7 maggio.

Si tratta di un sequestro probatorio: risultano inoltre indagati per incendio colposo e getto pericoloso di cose tre dirigenti del gruppo siderurgico: Maurizio Saitta, direttore generale della società, Benedetto valli direttore dello stabilimento di Taranto e Arcangelo de Biasi, capo dell’area altiforni.

Acciaierie d’Italia sta fornendo le necessarie informazioni sull’accaduto anche al gruppo Baku steel, risultato vincitore del bando per l’acquisizione dell’azienda e attualmente in fase di negoziazione esclusiva con i commissari di Acciaierie in AS.

Il pm riceverà dall’azienda all’inizio della prossima settimana, ulteriore documentazione tecnica sui motivi che hanno causato l’incendio che ha allarmato l’intera città per la densa coltre di fumo nero sviluppata dallo stabilimento è visibile in tutto il territorio cittadino anche a km di distanza.

