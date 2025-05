Galatone, auto in fiamme nella notte: intervento Vigili del Fuoco e Carabinieri

L’allarme è scattato poco dopo le tre del mattino in via Cosimo Settimo. Le cause dell’incendio restano al vaglio degli inquirenti.

Nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 maggio, un’auto è andata a fuoco a Galatone, in via Cosimo Settimo. L’episodio si è verificato intorno alle ore 03:10 del 10 maggio, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli è intervenuta per domare le fiamme che avevano avvolto la parte anteriore di un’Audi A4 parcheggiata in una zona isolata.

L’intervento tempestivo dei pompieri ha consentito di circoscrivere l’incendio ed evitare ulteriori danni, mettendo in sicurezza l’area. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento e non si esclude alcuna ipotesi, dall’origine accidentale al gesto doloso.

Sul posto sono giunti anche i militari della Stazione dei Carabinieri di Galatone, incaricati delle indagini preliminari per fare chiarezza su quanto accaduto. L’autovettura era regolarmente parcheggiata, ma al momento non risultano testimoni oculari del fatto.

