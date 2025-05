Potenza, tentata aggressione ad una 26enne: la denuncia

POTENZA – Il grave episodio è stato denunciato dall’Associazione “Non sei sola” di Potenza. Vittima protagonista una 26enne del capoluogo lucano che nella sera di venerdì 9 maggio, intorno all’una di notte, mentre si trovava nella sua auto in una piccola strada dietro piazza Don Bosco, è stata vittima di un tentativo di aggressione . Un uomo ha cercato di entrare nella vettura. La ragazza, con prontezza, ha chiuso subito le portiere ed è riuscita a fuggire, terrorizzata, mentre l’uomo cercava di spaventarla incollandosi al finestrino. Fortunatamente è riuscita a salvarsi e ad allontanarsi per denunciare immediatamente l’accaduto alle forze dell’ordine. Sul caso sta indagando la Polizia.

“E’ rientrata a casa scioccata e terrorizzata”, ha affermato la mamma della ragazza.

“La situazione è allarmante”, affermano i referenti dell’Associazione “Non sei sola”. Ci sono cose che non possono essere tollerate in una città dove le donne non si sentono più sicure nemmeno nella propria macchina. “Chi pensa di potersi permettere certe libertà, deve sapere che non siamo più disposte a tacere – aggiungono – Le parole contano. Le denunce contano. I racconti contano. Ogni volta che una donna parla, non è solo una voce: è una società che si sveglia. Rompiamo il muro: chi tocca una donna, tocca tutte noi”.

