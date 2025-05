Gioia del Colle, 50enne investe operaio in bici

GIOIA DEL COLLE – Avrebbe investito con la sua Alfa Romeo un 39enne in bici che sarebbe morto in seguito all’impatto. È accaduto nella notte a Gioia del Colle, nel Barese, tra via Marchitelli e via Federico II di Svevia.

Alla guida della vettura una donna 50enne casalinga e incensurata che per cause in fase di accertamento avrebbe impattato con l’uomo, operaio marocchino regolare sul territorio, in sella alle due ruote.

La donna è rimasta illesa mentre il corpo del 39enne è stato portato nel l’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari per accertamenti. Indagano i carabinieri di Gioia del Colle

