Volley, Indiveri premiato con la Stella d’Argento al merito sportivo

Durante la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive del 2022, organizzata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) presso l’auditorium della Legione Allievi della Guardia di Finanza, il Presidente del Comitato Regionale FIPAV Puglia, Paolo Indiveri, ha ricevuto la prestigiosa Stella d’Argento al Merito Sportivo. Il riconoscimento, conferito alla presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò e del Presidente del CONI Puglia Angelo Giliberto, celebra gli eccezionali risultati raggiunti da Indiveri nel ruolo di dirigente sportivo.

La carriera di Indiveri ha avuto inizio nel 1988, quando guidò il Squinzano fino allo spareggio per la promozione in Serie A2. Nel 2000 è entrato a far parte della FIPAV, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità: da consigliere e segretario del Comitato Provinciale di Lecce, a vice presidente e, successivamente, a Presidente Provinciale e Territoriale dal 2008 al 2016. Nel 2017 è stato eletto Presidente Regionale FIPAV Puglia, carica che ha mantenuto con successo anche nel 2021.

Durante la serata sono state inoltre assegnate le Palme di Bronzo al Merito Tecnico a Donato Radogna, Gaetano Gagliardi e Camillo Placì, figure di spicco della pallavolo pugliese. Una celebrazione che ha messo in luce il contributo straordinario di dirigenti e tecnici alla crescita dello sport italiano.

