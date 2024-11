Volley A3/M, Aurispa Lecce-Ortona sospesa per malore a spettatore

La gara Aurispa Links per la Vita – Sieco Service Ortona, valida per la 7a giornata del Girone Blu di Serie A3 Credem Banca, è stata interrotta per un malore occorso a uno spettatore. La sfida è stata interrotta al terzo set sul punteggio di 17-22, con gli ospiti in vantaggio di due set (18-25; 19-25), e poi definitivamente sospesa.

