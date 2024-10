Volley B1/F, la Star Bisceglie annuncia l’arrivo di Simona Minervini

Nuovo innesto per la Star Volley Bisceglie. La matricola del campionato di Serie B1, infatti, ha annunciato l’ingaggio del libero Simona Minervini. La dirigenza nerofucsia, dunque, giunge ai ripari dopo il preoccupante infortunio che ha colpito Martina Quarto durante il match contro Castellana Grotte, i cui tempi di recupero non sembrano brevi. L’arrivo di Minervini, dunque, giunge per infondere sicurezza in un reparto delicato. Cresciuta nel settore giovanile dell’Amatori Bari, per poi passare alla Florens Castellana, Minervini ha debuttato in Serie A1 nel 2010, per poi vestire le maglie di Primadonna Bari, Forlì-Bologna, Sala Consilina, Aversa e Club Italia. Nel corso dell’ultima stagione, disputata in Serie B2 tra le file del Castellaneta, la giocatrice barese, classe 1994, ha confermato le sue qualità. Minervini sarà a disposizione di coach Breviglieri già in vista del prossimo match, in programma sabato 19 a Fasano.

