Volley B1/F: la Pantaleo Podio Fasano si prepara all’esordio casalingo

Dopo il successo in quel di Pomezia, la Pantaleo Podio Fasano va a caccia di un’altra vittoria, questa volta tra le mura amiche. Sabato sera, alle ore 17, Valentina Martilotti e compagne affronteranno lo Star Volley Bisceglie nel nuovo Palasport di Vigna Marina, a Fasano. Le due compagini si sono già affrontate qualche settimana fa, in un allenamento congiunto organizzato dal Melendugno. Questa volta, però, la posta in palio sarà diversa. Lo Star Volley, infatti, è reduce da una sconfitta casalinga contro il Castellana, nonostante l’iniziale vantaggio di 2-0. La squadra barese, nonostante l’infortunio di Martina Quarto, può contare su un buon sestetto di partenza, tra cui le schiacciatrici Valentina Civardi e Jessika Panucci, oltre al centrale Benedetta Cometti e l’ex gialloblu Egle Solarino. Il Fasano, però, vorrà regalare una gioia ai propri sostenitori nel nuovo impianto, come affermato dal presidente Abete: “Siamo pronti per questa prima gara casalinga nel nuovo Palasport di Vigna Marina. Attendevamo questo momento da mesi e speriamo di poterlo condividere con tutti i nostri tifosi”. Gli arbitri dell’incontro saranno Massimiliano Magrone e Fabrizio Peragine.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author