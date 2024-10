Volley A3/M, derby all’esordio per Castellana Grotte. Marra: “Dimostreremo carattere”

L’attesa è quasi finita: domenica 20 ottobre, alle ore 18, la Bcc Tecbus Castellana Grotte debutterà nel campionato di Serie A3 Credem Banca. Dopo un turno di riposo, gli uomini di coach Giuseppe Barbone affronteranno la Jv Gioia del Colle, nel derby tutto barese in programma al Pala Capurso.

Impegno tutt’altro che agevole per la New Mater Volley su uno dei campi più difficili del girone Blu della serie A3, commentato così da Alberto Marra, centrale classe ’98: “Contro JV Gioia del Colle mi aspetto una prestazione che sia in linea con quanto di buono è emerso nelle amichevoli. Le sfide di precampionato hanno offerto al mister ottimi spunti su cui lavorare ed abbiamo vissuto questa fase con entusiasmo, seppur con qualche difficoltà. Adesso si inizia una nuova fase e si ricomincia con una sfida molto insidiosa contro una formazione di esperienza, ben organizzata, che soprattutto sul proprio campo non vorrà concedere nulla. Questo per noi deve essere stimolo ad approcciarci a quest’appuntamento con spregiudicatezza e carattere. Il nostro è un gruppo costruito su giovani di talento e quindi è destinato a crescere facendo esperienza in ogni partita”.

Un derby che torna nel panorama della pallavolo nazionale dopo 6 anni, con tanti ex in entrambe le compagini, tra cui lo stesso coach Barbone. L’incontro sarà arbitrato da Giuseppe De Simeis e Stefano Chiriatti, entrambi di Lecce. Il match sarà visibile in diretta sul canale Youtube di Legavolley.

