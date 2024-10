Volley A/M, Prisma Taranto: anticipo a Piacenza per il riscatto

La partita tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Gioiella Prisma Taranto, in programma sabato alle 20.30 al PalaBanca di Piacenza e trasmessa in diretta su Rai Sport, si preannuncia un appuntamento imperdibile per gli appassionati di pallavolo. La squadra di coach Anastasi arriva all’incontro in un momento di forma eccezionale, con tre vittorie consecutive all’attivo contro Cisterna, Monza e Modena, che l’hanno portata ai vertici della classifica di Superlega.

Piacenza può contare su una rosa ricca di talento, tra cui l’opposto Alessandro Bovolenta, già punto di riferimento per il gioco dei biancorossi, e il palleggiatore Antoine Brizard, leader indiscusso nella gestione della squadra. I nuovi acquisti Stephen Maar e Uroš Kovačević stanno già facendo la differenza: il primo per la sua efficacia in attacco e ricezione, il secondo per la sua esperienza internazionale e versatilità. La solidità del team è completata dalla presenza di giocatori chiave come il libero Scanferla e i centrali Simon e Galassi, pronti a consolidare l’ottimo avvio di stagione.

Dall’altra parte del campo, Gioiella Prisma Taranto cerca il riscatto dopo la sconfitta contro Padova. La squadra pugliese punta a migliorare l’efficienza in attacco e ricezione, con l’obiettivo di dare filo da torcere a una Piacenza in gran forma. Grande attesa per il ritorno a Piacenza di Fabrizio Gironi, ex opposto della formazione piacentina, e di Roamy Alonso, ex centrale biancorosso, entrambi desiderosi di lasciare il segno in questa sfida.

La partita promette di essere combattuta, con Piacenza favorita ma Taranto pronta a lottare per ottenere punti preziosi e allontanarsi dalle zone basse della classifica. I precedenti parlano di un vantaggio per Piacenza con 5 vittorie su 7 incontri, ma la voglia di riscatto dei pugliesi potrebbe riservare sorprese.

Precedenti: 7 (5 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 2 successi Gioiella Prisma Taranto)

Ex: Fabrizio Gironi, Roamy Alonso

Arbitri: Zavater Marco, Salvati Serena

Diretta: Rai Sport, Raiplay, VBTV

