Volley B1/F, esame Fasano per la Star Bisceglie

La Star Volley Bisceglie sarà impegnata sabato 19 ottobre al palasport Vigna Marina di Fasano per il secondo turno del Girone D di Serie B1. Il match inizierà alle ore 17. Dopo la sconfitta all’esordio contro Castellana Grotte, la squadra biscegliese affronta questa trasferta con la volontà di riscatto, nonostante la forte amarezza causata non solo dall’andamento della partita, ma anche dal grave infortunio del libero Martina Quarto. L’infortunio ha costretto la società a ingaggiare Simona Minervini per sopperire all’assenza.

Le nerofucsia

La settimana non è stata facile per il team di coach Marco Breviglieri, che ha dovuto adattarsi all’inserimento della nuova giocatrice, portando a un cambiamento tattico e a una maggiore flessibilità di squadra.

Le dichiarazioni di Jessica Panucci

«La partita di sabato scorso? Il risultato è stato ingiusto, ma lo sport è anche questo. L’infortunio di Martina ci ha destabilizzate, anche se non dev’essere un alibi. Fasano è una squadra forte, ma ogni partita è diversa e possiamo ripartire dagli aspetti positivi visti contro Castellana Grotte. Siamo molto contente dell’arrivo di Simona, e mandiamo un grande in bocca al lupo a Martina, che ci è sempre vicina.»

Le avversarie

Il Fasano punta a migliorare il terzo posto della scorsa stagione e a conquistare i playoff per il salto in A2. Il tecnico Paolo Totero ha a disposizione un organico competitivo, con giocatrici di riferimento come l’opposto Adelaide Soleti, la laterale Valentina Martillotti e la palleggiatrice Sofia Negro.

Designazione arbitrale

La gara sarà diretta da Massimiliano Magrone (primo arbitro) e Fabrizio Peragine (secondo arbitro).

Copertura mediatica

Sarà possibile seguire il live scoring sul sito FIPAV, mentre gli account social della Star Volley Bisceglie forniranno aggiornamenti in tempo reale.

