Volley B/M: scontro diretto casalingo per il Grottaglie

Inizia con uno scontro diretto il cammino casalingo del Volley Club Grottaglie, il sodalizio della Città delle Ceramiche, vittorioso per 2-3 nella gara d’esordio contro l’ostico CUS Bari, attende tra le mura amiche il TYA Marigliano, squadra al momento capolista del Girone.

La prima giornata ha offerto uno spaccato realistico sulla complessità del campionato che attende Fiore e compagni: il Marigliano e l’Afragola sono state le uniche squadre ad aver fatto bottino pieno mentre tutte le altre big hanno sofferto e disputato cinque set di fuoco.

Conscio della complessità del match e del valore che ha a livello psicologico l’esordio casalingo Alessandro Giosa richiama all’attenzione l’ambiente: “Marigliano è una squadra forte, che si è rinforzata molto. Sono tra le migliori squadre del campionato e hanno giocatori abituati a giocare queste partite difficili. La gara di domenica per noi ha grande valore: vogliamo partire al meglio dinanzi al nostro pubblico che ci dovrà dare una mano sostenendoci incessantemente.A Bari abbiamo mostrato tanti punti di forza e qualche situazione di gioco da migliorare, come ad ogni inizio stagione. Mi aspetto una partita combattuta ma so che il gruppo ha voglia di sfoderare una grande prestazione”.

La gara sarà diretta da Angiulli e Rutigliano, ingresso al Pala Campitelli dalle 17:30 con abbonamento o ticket all’ingresso. Fischio di inizio alle ore 18:30.

