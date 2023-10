Volley A2/M: New Mater Castellana, il nuovo cammino parte da Brescia

Riparte dalla Lombardia il cammino della Bcc Tecbus Castellana Grotte nel campionato nazionale Serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Domani, domenica 15 ottobre 2023, con prima battuta alle 18.00, al Centro Sportivo San Filippo sul campo della Consoli Sferc Brescia, debutto stagionale ufficiale per la formazione allenata da coach Simone Cruciani.

Un progetto societario unitario e storicamente rivoluzionario per la pallavolo castellanese, un progetto tecnico totalmente rinnovato e largamente ringiovanito: la New Mater Volley Castellana Grotte si presenta alla quinta stagione consecutiva in serie A2, alla settima partecipazione assoluta al secondo torneo nazionale (due le promozioni passando per i Play Off nel 2012 e nel 2017, una la vittoria della Coppa Italia sempre nel 2012) con una squadra che è cambiata nell’allenatore ma anche nella totalità del suo roster.

Si riparte dai play off conquistati nella scorsa stagione e conclusi con l’eliminazione ai quarti per mano di Cantù. Si riparte da una trasferta difficile con una formazione forte e strutturata, ma anche su un campo dove spesso Castellana ha fatto bene (vincendo tre delle cinque volte in cui ha giocato). Si riparte da una gara esterna in cui prima di tutto conta la curiosità di testare il progetto complessivo della Bcc Tecbus per la stagione 2023/2024.

Proprio per quanto riguarda la possibilità di seguire in trasferta le partite della New Mater, in settimana è arrivato il comunicato di Lega Pallavolo Serie A in fatto di diritti tv: le gare di serie A2 della stagione in arrivo saranno sempre live su VBTV (Volleyballworld.tv) ma saranno all’interno del pacchetto “gratuito”. Per vedere le partite della New Mater Volley lontano dal Pala Grotte, quindi, sarà sempre necessario registrarsi e loggarsi su VBTV, ma non sarà necessario sottoscrivere alcun abbonamento.

Gara affidata alla direzione arbitrale di Denis Serafin di Motta di Livenza e Maurina Sessolo di Conegliano Veneto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp