Volley B/M: Grottaglie batte anche Molfetta, ottava vittoria di fila

Dopo Bari, Marigliano, Taviano, Leverano, Gioia, Matervolley e Galatone tocca all’Indeco Molfetta arrendersi al Volley Club Grottaglie. Fiore e soci continuano la loro corsa di testa solitaria passando sull’inviolato campo della società biancorossa con il punteggio di 1-3 (14-25; 31-29; 21-25; 24-26).

Grazie ai tre punti di Molfetta il Grottaglie mantiene quattro lunghezze di vantaggio sul Galatone primo inseguitore, estendendo il margine sulla terza posizione in classifica a sei punti. Inoltre, con la vittoria di Molfetta, il Grottaglie chiude il primo terzo di campionato avendo affrontato tutte le prime cinque inseguitrici, quattro delle quali in trasferta.

La gara di Molfetta, dopo un primo set senza storia, dominato dal Volley Club Grottaglie e chiuso in scioltezza sul 14-25 ha dimostrato tutta la sua spigolosità. I restanti tre giochi sono stati caratterizzati da estenuanti lotte punto a punto e scambi molto lunghi e complicati, alla fine a prevalere è stata la maggior cifra tecnica e la grande esperienza del Volley Club, trascinato dai punti di Di Felice e Cazzaniga e dalla leadership di Latorre e del solito Capitan Fiore.

A fine partita è il Patron Giuseppe Quaranta a fare il punto del momento della società Grottagliese: “Stiamo vivendo un grande momento, non solo a livello di prima squadra. Stiamo vedendo maturare il lavoro di anni e chiaramente tutto questo ci lascia estremamente soddisfatti. La Prima Squadra comanda in Serie B ed è attesa adesso da due gare importanti prima di chiudere un 2023 straordinario, domenica tre dicembre disputeremo l’ultima gara interna e spero proprio che i ragazzi ricevano il bagno di folla che meritano. A oggi la chiave del successo è il gruppo che sta lavorando in maniera fantastica. Le formazioni giovanili stanno raggiungendo i risultati sperati, i ragazzi dell’Under 19 sono saldamente in testa al loro campionato e sono terzi in Serie D, continuando a crescere settimana dopo settimana. Sappiamo di aver creato una fucina di talenti utili anche alla prima squadra, da inizio anno Russo, Quaranta, Spagnulo e Sampietro sono stati aggregati in Serie B e altri ragazzi come Camicia, Decataldo, Ruggiero e Serafino saltuariamente lavorano con la prima squadra in allenamento. Siamo l’unica società della Provincia di Taranto a disputare un campionato nazionale e uno regionale conquistando grandi risultati, abbiamo reso Grottaglie l’epicentro del movimento Ionico e ciò deve essere uno stimolo per continuare a crescere”.

Prossimo appuntamento casalingo per il Volley Club: i granata ospiteranno il Delight Volley Modugno al Campitelli domenica 3 dicembre.

INDECO MOLFETTA – VOLLEY CLUB GROTTAGLIE 1-3 (14-25; 31-29; 21-25; 24-26).

Molfetta: Petruzzelli 13, Cappelluti 1, Pisani, Ciccia 1, Lorusso 17, La Forgia 3, Bernardi 2, Gadaleta, Tritto 5, Borghetti 14, Utro (L). A disp: Rafanelli, D’Altro, Aiello, Giovine. All: Difino.

Volley Club Grottaglie: Fiore 18, Antonazzo 4, Latorre 3, Alabrese, Di Felice 17, Cazzaniga 20, Giosa 5, De Sarlo (L), Susco (L). A disp: Di Castri, Lamendola, Caiaffa, Argentino, Sampietro. All: Giosa.

