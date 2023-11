Volley: Prisma Taranto, il punto di Civitanova è un nuovo inizio

Grandissimo spettacolo all’Eurosuole Forum di Civitanova. La Prisma Taranto sfiora la vittoria, passa in vantaggio 2-1, ma cede al tie break (25-22, 22-25, 21-25, 25-22, 18-16) con la Cucine Lube. Ottime le prestazioni di Gargiulo (16 punti), Russell (21) e Gutierrez (22), una prestazione corale che convince, un punto preziosissimo e una reazione agguerrita di fronte ai vicecampioni della Lube, che soccombono per due set al gioco di un finalmente frizzante De Haro, i cui schemi mettono fuori gioco persino Zaytsev e il muro avversario per poi tornare prepotentemente con Bottolo e Nikolov, oltre al sempre efficiente Lagumdzjia.

Sicuramente la Gioiella esce a testa altissima da questo scontro che fa ben sperare per il proseguo del campionato. Appuntamento sabato 2 dicembre alle 18 al PalaMazzola contro la Valsa Group Modena.

Le dichiarazioni di Gargiulo: “Abbiamo giocato bene, c’è un po’ di rammarico, ma abbiamo preso un punto in casa della Lube. Sono contento perché stiamo crescendo. Mettiamo lo stesso impegno sempre, in allenamento e in partita, ma nello sport, come nella vita, si vive di alti e bassi. Siamo un gruppo di ragazzi che, in primis, si vogliono bene, lavoriamo in un ambiente che ci fa sentire tranquilli e sereni. Sta andando bene con Travica, in allenamento facciamo esercizi che personalmente non avevamo mai fatto”.

LUBE-TARANTO La Lube comicia con Nikolov-Zaitsev in post 4, Lagumdzja-De Cecco in diagonale, al centro Anzani-Chinenyeze libero Balaso. Taranto schiera Lanza-Gutierrez in posto 4, De Haro-Russell in diagonale, al centro Jendryk-Gargiulo, libero Rizzo.

Taranto parte bene con ottimi attacchi di Russell e un ace di Gargiulo che porta al 7-8. Nikolov riporta sopra la Lube, 10-9, poi Gutierrez in pipe 10-10. Muro su Nikolov e Taranto ritorna sora 10-11. Gutierrez firma con un mani out 11-12. Anzani attacca out per il primo break 11-13. De Haro aggiusta una brutta ricezione con un pallonetto per il 12-14.Gargiulo firma il 13-15. Russell mura Zaytsev per il 14-16. Endryk mantiene il vantaggio in primo tempo 15-17. Entra Sala al servizio sul 17-19. Russell sbaglia il servizio, poi Gutierrez attacca out e la Lube li riprende. Russell in lungolinea firma il 19-20. Gargiulo attacca out, e la Lube si porta 20-22. Ricezione errata e Zaytsev firma il 23-20, poi Gargiulo il 23-21. Gutierrez sbaglia il servizio. Russell tiene vivo con un mani out 24-22. Chinenyeze mette a terra il 25-22.

Lagumzjia attacca out nel secondo set e Taranto si porta ancora avanti 3-5. Gutierrez in pipe firma il 5-7. Lanza fa mani out 6-8. Jendryk firma il 6-9. Lagumzjia recupera 9-9. Gutierrez in pipe firma il 10-11. Gargiulo mura Nikolov e fa break 13-15. Gargiulo mura anche Anzani 13-16. Blengini cambia i posti 4 inserendo Yant e Bottolo. Gutierrez fa mani out 19-21. Russell mura Yant 19-22. Russell firma da posto 4 il 21-23. Gargiulo in primo tempo firma il 22-24. Gargiulo mura Anzani per il 22-25.

Nel terzo parziale Taranto è ancora avanti 2-4. Lagumdzjia riporta sopra, con Gutierrez che attacca out 8-7. Gargiulo in primo tempo si aggiudica il 10-10. La Lube prende il largo 14-10 grazie a belle difese e a Nikolov. Ace di Lagumdzjia 15-10, mister Travica corre ai ripari con un time out. Al rientro Lanza mette a terra il 15-11. Russell mette in difficoltà la ricezione e Trinidad firma il 16-12. Gargiulo firma il 17-15. Zaytsev sbaglia due attacchi e la Gioiella aggancia e Gutierrez si aggiudica il 17-18. Lagumdzjia spara out 17-19. Gargiulo 17-20. Russell 18-21 Gutierrez fa mani out 18-22. Russell si aggiudica il 19-23. Russell ferma Yant 20-24. Chiude Gutierrez 21-25.

Il quarto set è in equilibrio, con Bottolo inserito su Zaytsev. La Lube fa un break con Lagumdzjia sugli scudi 12-8. Bottolo firma il 14-11. Bottolo tocca l’asta e poi Gutierrez fa ace 16-14. Lagumdzjia passa ancora poi Lanza firma il 18-16. Motzo fa ace e la Lube si porta 21-17. Gutierrez firma il 21-19. Nikolov però fa mani out 22-19. Gutierrez in pallonetto 22-20. Travica fa doppio cambio e Gutierrez mura Lagumdzjia 23-22. Un attacco out di Russell decreta il 25-22.

Russell finalizza un bel servizio di Gutierrez 0-1. Pipe di Gutierrez 1-3. Ace di Gargiulo, per l’1-4. Lanza firma il 3-6 con un bel lungolinea. Su una palla toccata da Russell, la Lube torna all’attacco, poi Gargiulo firma il 7—8. Russell fa mani out 8-9. Ancora Gargiulo 9-10. Nikolov porta sopra 11—10, poi Russell 11-11, e Jendryk mura 11-12. Nikolov fa punto 13-12 e la Lube sorpassa ancora. Chinenyeze sbaglia il servizio 13-13. Lanza sbaglia il servizio e regala 14-13. Gutierrez porta ai vantaggi mani out 14-14. Nikolov attacca out, i vantaggi si alternano ma Gutierrez viene murato 18-16.

Cucine Lube Civitanova – Gioiella Prisma Taranto 3-2 (25-22, 22-25, 21-25, 25-22, 18-16).

Cucine Lube Civitanova: De Cecco 3, Zaytsev 6, Chinenyeze 10, Lagumdzija 25, Nikolov 19, Anzani 1, Motzo 1, Bisotto (L), Balaso (L), Diamantini 3, Bottolo 7, Larizza 0, Yant Herrera 0. N.E. Thelle. All. Blengini. Gioiella.

Prisma Taranto: Trinidad De Haro 2, Gutierrez 22, Gargiulo 16, Russell 21, Lanza 11, Jendryk 5, Luzzi (L), Rizzo (L), Sala 0, Bonacchi 0, Raffaelli 0. N.E. Alletti, Ekstrand, Paglialunga. All. Travica.

ARBITRI: Piana, Saltalippi.

NOTE: durata set: 27′, 30′, 29′, 32′, 26′; tot: 144′.

