Volley A3/M: Green Bari a caccia di conferme con Aurispa Lecce

Vigilia di campionato per il Gruppo Stamplast M2G Green Bari. In serie positiva da due giornate, il collettivo biancorosso si appresta ad affrontare l’attesissimo derby in programma al PalaFlorio contro l’Aurispa Libellula Lecce, salita all’ottavo posto nel girone Blu (a -3 da capitan Paoletti e compagni) dopo il terzo successo consecutivo ottenuto mercoledì a Napoli nel recupero della dodicesima giornata.

Si preannuncia una sfida equilibrata e combattuta, alla luce soprattutto dell’ottimo momento di forma attraversato da entrambe le squadre e dell’importanza della posta in palio per la corsa ad un posto playoff.

Rispetto alla gara di andata conclusasi in favore degli uomini di coach Spinelli sul punteggio di 0-3, la compagine salentina può contare sul prezioso apporto dell’opposto lituano Edvinas Vaskelis, approdato in Salento a fine ottobre.

L’ex Farmitalia Catania è diventato in poco tempo il maggiore terminale offensivo dell’Aurispa che, grazie ad una delle sue importanti prestazioni (36 sigilli a referto), è riuscita anche nell’impresa di battere in trasferta la Service Ortona di Leonell Marshall (2-3 il risultato finale).

Nel match contro Mazzone e soci gli ex di turno saranno Giacomo Leoni e Sandi Persoglia, entrambi ad Alessano nella stagione sportiva 2018/2019.

È proprio il centrale biancorosso a presentarci la sfida di domani al termine della seduta di allenamento del venerdì: “Arriviamo pronti a una gara difficile e impegnativa – le prime parole di Persoglia -. Dall’altra parte della rete ci aspettiamo una squadra diversa da quella affrontata all’andata. Con l’ingaggio di Vaskelis, l’Aurispa ha cambiato marcia nel girone Blu. Sta esprimendo davvero una buona pallavolo e rappresenta una delle rivali a cui prestare più attenzione nella corsa ai prossimi playoff – spiega -. Dal canto nostro, dopo il periodo difficile vissuto tra novembre e dicembre, siamo riusciti a ritrovare lo smalto di inizio stagione. L’unione del gruppo è stata determinante per superare le difficoltà e per ottenere gli importanti successi contro Palmi e Tuscania. Scenderemo in campo a caccia di ulteriori conferme, consapevoli che, giocando di squadra e lottando su ogni pallone, sarà difficile per chiunque batterci nel girone di ritorno“.

Il match sarà diretto dal sig. Luigi Pasciari, coadiuvato nel ruolo di secondo dal sig. Antonio Capolongo. A partire dalle ore 18:00, la gara sarà visibile in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A mentre gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sul sito www.legavolley.it e sulla pagina Facebook Pallavolo Bari al termine di ogni set.

INFO BIGLIETTI

I biglietti sono acquistabili online su TicketOne ( https://www.ticketone.it/artist/asd-pallavolo-bari/) o al botteghino del PalaFlorio, a partire dalle ore 17:00.

