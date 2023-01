Volley B/M: Club Grottaglie a Galatina per cambiare rotta

Dopo aver incassato due sconfitte casalinghe il Volley Club Grottaglie è chiamato ad invertire la rotta in trasferta. I granata, attualmente secondi in classifica, sfideranno l’Olimpia Galatina, impegnata nella lotta salvezza.

Una gara, quella di domenica 15 gennaio, da vincere ad ogni costo, malgrado un Galatina che promette battaglia in quanto bisognoso di punti. La sfida chiuderà il girone di andata, prima di due settimane di pausa per lo svolgimento della prima fase della Coppa Italia.

Il commento della vigilia di Coach Spinosa: “Dobbiamo avere fiducia, Galatina deve essere un punto di ripartenza per tutti noi. Il campionato è ancora lunghissimo e data la classifica siamo noi i padroni del nostro destino. Due partite storte le hanno avute tutte le nostre dirette concorrenti. Dobbiamo recuperare lo spirito delle prime dieci gare e portarlo nelle prossime quattordici. In settimana ci siamo allenati bene anche se in maniera discontinua a causa dei numerosi infortuni. Questo però non deve essere un alibi anzi un punto di forza, uno sprono a fare meglio su ogni pallone che deve essere giocato come se fosse il più importante della partita. In altre parole ci dobbiamo mettere cuore come abbiamo dimostrato di sapere fare”.

La gara, diretta da Nibali e Ayroldi, sarà trasmessa dalla società ospitante sulla propria pagina Facebook. Fischio d’inizio alle ore 18:00.

