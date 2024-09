Volley A3/M, Gioia del Colle: seconda settimana intensa e proficua

La Joy Volley Gioia del Colle continua a marciare a ritmi sostenuti nella preparazione atletica sotto l’attenta guida del primo allenatore Sandro Passaro, dell’assistente Francesco Racaniello, e dei preparatori atletici Max D’Elia e Fabio Di Vita. La squadra ha concluso la seconda settimana di allenamenti con una sessione finale, tenutasi venerdì pomeriggio al PalaCapurso.

In archivio vanno altri cinque giorni di intensa preseason, durante i quali i biancorossi hanno lavorato sulla tecnica individuale, affinato alcune situazioni di gioco, e si sono dedicati a esercizi mirati all’ipertrofia muscolare e alla prevenzione degli infortuni nella palestra Box Zeta I.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo portando avanti con i ragazzi,” ha dichiarato l’assistente allenatore Francesco Racaniello. “Il bilancio di questa seconda settimana è molto positivo: ci siamo concentrati sulla fase muro-difesa e, nell’ultima seduta, sulla fase di cambio palla. Grazie all’impegno del gruppo, alla professionalità dello staff tecnico e alla grande organizzazione societaria, siamo pronti ad affrontare le prossime settimane, che ci porteranno sempre più nel vivo del gioco e al primo test match di questa preseason.”

Anche il preparatore atletico Max D’Elia ha espresso soddisfazione: “È un piacere lavorare con atleti che si distinguono per impegno e professionalità. Si sono presentati al raduno in condizioni ottimali, seguendo con precisione le indicazioni fornite a giugno. Stiamo lavorando sull’ipertrofia muscolare, propedeutica al lavoro di forza che inizieremo la prossima settimana, e su un programma di prevenzione degli infortuni, con massima attenzione alle esigenze di ogni giocatore, per permettere a ciascuno di esprimere al meglio il proprio potenziale.”

I biancorossi torneranno in azione lunedì 2 settembre con una nuova sessione di allenamento in sala pesi, dando il via alla terza settimana di preparazione atletica.

