Volley B1/F, Star Bisceglie si presenta in una serata di gala

Bisceglie si prepara a vivere una serata indimenticabile in occasione del gala di presentazione della Star Volley, che segnerà lo storico debutto della squadra nella Serie B1, il terzo campionato nazionale di pallavolo. L’evento inizierà alle ore 20 e sarà un’opportunità per conoscere da vicino le protagoniste della nuova stagione. Durante la serata ampio spazio sarà dedicato anche all’attività del settore giovanile e del minivolley nerofucsia.

La squadra, sotto la guida del tecnico Marco Breviglieri, si è radunata domenica 1° settembre all’Hotel Salsello dando il via alla preparazione pre-campionato il giorno successivo. Il coach ferrarese avrà a disposizione uno staff di prim’ordine, composto dal riconfermato Pippo Lombardi, dal nuovo assistente Franco Marzocca, dal volley data analyst Simone Franceschi, dal preparatore fisico Fabio Di Vita e dai fisioterapisti Valerio Porcelli e Valerio Papa. Importante sarà anche il contributo del responsabile della logistica, Rocco Lovino.

La squadra si sta preparando per l’inizio del torneo di Serie B1, previsto per sabato 12 ottobre, con allenamenti congiunti che condurranno Civardi e compagne al primo appuntamento ufficiale della stagione. La serata promette sorprese per tutti i presenti, in quella che si preannuncia come una nuova era per la pallavolo biscegliese.

