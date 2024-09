Volley A/M, test match a Palmi: ottimi spunti per la Prisma Taranto

Il primo test match stagionale al PalaSurace di Palmi tra la Gioiella Prisma Taranto e la Omifer Palmi si conclude con un pareggio 2-2, lasciando ottime indicazioni per lo staff tecnico guidato da coach Boninfante. Le due squadre si sono sfidate in un match equilibrato e ricco di spunti, utile per valutare la preparazione dei giocatori in vista della nuova stagione.

Nel primo set, la formazione rossoblù, schierata con Zimmermann in regia, Gironi opposto, Lanza e Hofer in posto 4, Alonso e Alletti al centro, e Rizzo come libero, parte bene ma cede ai vantaggi 29-27. Il secondo set vede un cambio di formazione che porta Taranto a dominare con un netto 16-25. Il terzo parziale si gioca punto a punto, ma è ancora la squadra di casa a prevalere, vincendo 26-24. Nel quarto e ultimo set, Taranto riesce a mantenere un leggero vantaggio fino a chiudere 23-25, grazie a una formazione che ha visto l’inserimento di nuovi giocatori come Fevereiro, Paglialunga e Luzzi.

Coach Boninfante si è detto soddisfatto delle risposte avute dai suoi giocatori, evidenziando una buona forma fisica generale e una crescente intesa tra i vari reparti. Nonostante ci sia ancora del lavoro da fare, soprattutto nei meccanismi di gioco, il gruppo ha già dimostrato un grande spirito di squadra.

Il prossimo appuntamento per la Gioiella Prisma Taranto sarà il 7 settembre a Gubbio, dove affronterà la Voleibal Guaguas Las Palmas nel Torneo Spirito di Squadra, seguito dal Torneo del Codex e Del Castello a Corigliano.

Tabellino

Omifer Palmi: Iovieno 6, Giotto 6, Donati (L), Sperotto 6, Maccarrone 2, Corrado 2, Prosperi (L), Sala 5, Concolino 2, Carbone 6, Guastamacchia 6, Benavidez 15. All. Radici.

Gioiella Prisma Taranto: Santangelo 12, Held 16, Alletti 2, Hofer 14, Rizzo (L), Balestra 6, Gironi 3, Lanza 5, Alonso 10, Fevereiro, Zimmermann 1, Luzzi, Paglialunga. All. Boninfante.

