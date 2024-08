Volley C/F, Dinamo Molfetta: confermata Teresa Sciancalepore

In casa Dinamo arriva una piacevole riconferma. Un’atleta che ha dato tanto alla società arancio e che si appresta ad iniziare l’ennesima stagione al servizio della Dinamo CAB Molfetta. Si tratta di Teresa Sciancalepore, classe 1983, alta 177 centimetri.

Il suo apporto nelle ultime stagioni è stato fondamentale, così come fondamentale risulta il suo spirito di gruppo che si rivelerà altrettanto determinante per far amalgamare il nuovo gruppo squadra. Solito entusiasmo e tanta determinazione: due aspetti che contraddistinguono Teresa Sciancalepore, sottolineati dall’atleta molfettese anche nel corso delle prime dichiarazioni rilasciate in questa nuova stagione.

«Sono davvero molto contenta della riconferma in Dinamo – ha commentato – e sono pronta a rimettermi a disposizione dell’allenatrice e della squadra. Non vedo l’ora di conoscere tutte le mie compagne e di metterci a lavoro per affrontare» una stagione impegnativa che ci regalerà sicuramente delle soddisfazioni». Sciancalepore continuerà a vestire la maglia numero 5.

