Serie C/F – Turi, tanta lotta ma l’Asem fa il tris

Una prestazione generosa, ma non basta. La Farmacia Mastrolonardo Turi cede per 0-3 (26-28, 22-25, 23-25) contro la forte Asem Bari, seconda forza del girone, e incassa il secondo stop consecutivo nel campionato di Serie C femminile. Un risultato che costa anche l’uscita momentanea dalla zona playoff, con il Trani ora davanti di due lunghezze.

Nonostante le assenze pesanti di Marigliano e Pellegrini, le ragazze di mister Savino vendono cara la pelle. Ogni set è un corpo a corpo risolto solo nel finale a favore delle ospiti: Turi parte male ma reagisce sempre, impatta il punteggio nei momenti caldi, salvo poi subire la zampata barese.

Il calendario offre ora una ghiotta occasione per il riscatto: sabato alle 18.30 trasferta contro la Don Milani Bari, penultima e reduce da quattro sconfitte consecutive. All’andata fu netto 3-0 per Turi: un bis è obbligatorio per continuare a credere nei playoff.

Serie C/F, la classifica

Capurso 56

Asem Bari 54

Terlizzi 53

Cerignola 51

Trani 38

Farmacia Mastrolonardo Turi 36

Amatori Bari 35

Corato 31

Acquaviva 23

Don Milani Bari 20

Primadonna Bari 20

Molfetta 12

Barletta 6

Casamassima 6

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author