Volley C/M, Turi espugna Mottola: sesta vittoria consecutiva

L’Arrè Formaggi Turi continua la sua corsa in vetta nel campionato di Serie C maschile di volley, conquistando la sesta vittoria di fila in casa di un Mottola combattivo, piegato solo al termine di un tiratissimo tie-break. Finisce 3-2 (19-25, 28-26, 25-17, 25-27, 15-7) per la formazione biancoazzurra di mister Difino, che centra un altro successo prezioso in ottica playoff.

La partita: montagne russe fino al quinto set

Partenza difficile per il Turi, orfano di capitan Scio: il primo set è di marca Mottola, capace di imporsi 25-19 con un muro solido e grande concentrazione. La reazione ospite arriva nel secondo parziale, dove Matheus e Girolamo guidano la rimonta dopo un inizio complicato. Dopo aver sprecato tre set point, il Turi chiude 28-26 grazie a un muro di Matheus.

Nel terzo set la formazione di Difino prende definitivamente in mano la gara: il servizio incisivo di Girolamo e il muro di Furio scavano il solco decisivo. Finisce 25-17 per i turesi. Ma il Mottola non molla e nel quarto parziale sfrutta l’esperienza di Russo per vincere ai vantaggi 27-25, rimandando tutto al quinto set.

Tie-break dominato dal Turi

Nel set decisivo il Turi non lascia scampo ai padroni di casa: Atene e Matheus costruiscono subito un margine importante, mentre Mingolla orchestra con lucidità. Il sigillo finale arriva sull’attacco vincente di Matheus per il 15-7 che consegna due punti pesantissimi alla formazione turese.

Ora il big match con la capolista Casarano

La vittoria proietta il Turi a quota 36 punti in classifica, consolidando il terzo posto e mantenendo vive le ambizioni di aggancio al secondo. Sabato 5 aprile alle 18:30 al Palazzetto dello Sport di Turi andrà in scena un match chiave: arriva la capolista Casarano, reduce dal turno di riposo e da una sconfitta per 3-2 contro Galatina.

Classifica (Girone B)

Casarano* 47; Polignano* 39; Turi* 36; Squinzano 34; Galatina 29; Tricase 28; Mottola* 24; Fasano* 22; Materdomini Castellana* 15; Taranto* 7; Ruffano* 4. (*) turno di riposo già osservato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author