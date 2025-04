Volley A2/M, Balestra: “Orgoglioso della Prisma Taranto, voglio crescere ancora”

Un anno intenso, ricco di emozioni e di crescita, quello vissuto da Mino Balestra, centrale classe 2003 della Gioiella Prisma Taranto. Tarantino doc, ha esordito nella massima serie con la maglia della sua città, vivendo da vicino la Superlega, il campionato di pallavolo più competitivo al mondo. Tra entusiasmo, determinazione e un forte legame con le sue radici, il giovane atleta racconta la sua prima stagione da professionista, guardando al futuro con ambizione e gratitudine.

Un sogno che si realizza

“Allenarsi in Superlega è il sogno di ogni pallavolista. L’esordio resterà sempre impresso nella mia memoria, ma porterò con me tutta l’esperienza vissuta quest’anno”, racconta Balestra. Una stagione di apprendistato, osservando da vicino compagni di reparto di alto livello: “Ho imparato tanto, confrontandomi con centrali che hanno dimostrato di essere tra i migliori. Ora voglio guadagnarmi più spazio in campo e continuare a migliorare”.

La gioia di giocare per Taranto

“Indossare la maglia della mia città è stato speciale, una grande emozione”, confessa Mino. Un legame profondo, rafforzato dal sostegno costante dei tifosi: “Sono stati incredibili, presenti nei momenti belli e in quelli difficili. A loro va un grazie di cuore. Spero non perdano mai la passione, perché io non smetterò mai di sognare Taranto di nuovo in Superlega”.

Studio, famiglia e obiettivi

Fuori dal campo, Balestra coltiva anche altre passioni: “Il tempo libero lo dedico alla mia famiglia e allo studio. Sono iscritto a Ingegneria Informatica”. E per il futuro? “Il mio obiettivo è diventare la miglior versione di me stesso, come atleta e come persona. Ho qualche sogno nel cassetto, ma per scaramanzia lo tengo per me”.

Uno sguardo ai playoff e al futuro

Tifoso di Trento per via dell’amicizia con Gabriele Laurenzano, Balestra segue con interesse la corsa scudetto: “Sarà una sfida combattuta, ci sono tante squadre forti”. Intanto guarda avanti con determinazione: “Voglio crescere, lavorare duro e fare la mia parte per tornare un giorno da protagonista su quel palcoscenico”. Con i piedi per terra e la testa già al domani, Mino Balestra è pronto a scrivere nuove pagine della sua giovane carriera.

