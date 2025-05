Taranto, ragazzo preso a sassate: misure restrittive per sette minori

TARANTO – I Carabinieri del comando Provinciale di Taranto hanno eseguito questa mattina sette misure restrittive a carico di altrettanti minori, tutti di Taranto, collocati presso comunità differenti sparse per la Puglia, tra le province di Bari, Lecce e Brindisi. I fatti contestati risalgono allo scorso mese mese di marzo, quando fu preso a sassate un ragazzo durante la raccolta della legna per il falò di San Giuseppe. Si tratta di misure cautelari con collocamento presso le comunità per minori.

