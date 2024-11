Volley A3/M, Castellana Grotte sfida la capolista Sorrento

Quattro punti conquistati tra il difficile campo di Gioia del Colle e la prima sfida casalinga contro Campobasso: la Bcc Tecbus Castellana Grotte di coach Giuseppe Barbone riparte da qui nella sua corsa nel girone Blu del campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca di pallavolo maschile. Nel prossimo weekend, la squadra affronterà la capolista Romeo Sorrento, in una sfida che si preannuncia ardua.

La formazione campana, allenata da Nicola Esposito e guidata in campo dagli ex Stefano Patriarca e Alberto Pol, ha collezionato tre vittorie su tre partite, totalizzando 9 punti e guadagnando un vantaggio di tre lunghezze sulla seconda in classifica. Finora si è dimostrata una macchina perfetta, rendendo la trasferta di Castellana un banco di prova importante. Tuttavia, coach Barbone potrà contare sulle buone prestazioni viste a Gioia e contro Campobasso, oltre ai margini di crescita fisica della squadra e a un approccio gara finora apprezzabile.

Il match contro Sorrento sarà il primo di una serie di sfide difficili nel mese di novembre per la Bcc Tecbus. Seguiranno l’incontro casalingo contro Sabaudia (il 10 novembre, con i laziali attualmente secondi), una trasferta a Ortona (il 17, per una sfida storica contro gli abruzzesi), e infine il match contro Napoli (il 24 novembre).

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e dei risultati ottenuti finora,” ha dichiarato coach Barbone. “Per trarre un primo bilancio, è necessario attendere l’esito delle prime cinque giornate, ma sembra che siamo sulla strada giusta. La prossima sfida contro Sorrento sarà un importante banco di prova che richiede concentrazione e lucidità.”

L’opposto Nicolò Casaro, uno dei più esperti della squadra, ha aggiunto: “I tre punti contro Campobasso ci hanno dato entusiasmo, ma dobbiamo puntare al massimo rendimento. Questo gruppo, giovane e spregiudicato, deve mantenere l’entusiasmo che può fare la differenza. Il progetto dell’Accademia del volley giovanile qui a Castellana è un modello vincente e molto stimolante.”

La sfida a Sorrento si giocherà domenica 3 novembre 2024 alle ore 18 al Pala Tigliana, con diretta streaming sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.

