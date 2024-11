Volley A/M, Monza-Taranto: sfida ad alta tensione alla Opiquad Arena

Domenica alle ore 17:00, alla Opiquad Arena di Monza, si disputerà un match che promette grande spettacolo: Vero Volley Monza contro Gioiella Prisma Taranto. Due squadre con situazioni di classifica diverse e motivazioni opposte, ma accomunate dalla necessità di portare a casa i tre punti.

Vero Volley Monza sta attraversando un periodo complicato. Dopo un esordio vincente contro Grottazzolina, la squadra ha subito quattro sconfitte consecutive, e ora serve un cambio di rotta per evitare che la stagione prenda una piega negativa. Tuttavia, ci sono segnali di speranza. La diagonale composta da Cachopa e Szwarc rappresenta un’arma letale, mentre l’arrivo di Ivan Zaytsev, uno dei più grandi nomi della pallavolo italiana, offre esperienza e qualità. Con Juantorena stabilmente in campo, Monza punta a sfruttare il proprio potenziale per tornare a vincere.

Dall’altra parte, Gioiella Prisma Taranto arriva con il morale alto dopo la vittoria convincente contro Grottazzolina. La squadra ha ritrovato fiducia e si presenta a Monza determinata a mantenere il proprio slancio positivo. Consapevoli delle difficoltà dei padroni di casa, i giocatori di Taranto vogliono aggredire sin da subito per strappare punti preziosi, ma sanno di dover fronteggiare un avversario motivato a riscattarsi.

Uno dei duelli chiave sarà il confronto al centro, con il centrale americano Averill di Monza pronto a sfidare i muri di Taranto. Averill è una presenza cruciale sia in attacco che in difesa, e la sua performance potrebbe fare la differenza. Taranto, dal canto suo, dovrà rispondere con una difesa solida e attacchi rapidi per arginare le offensive dei padroni di casa.

Il match sarà un crocevia importante per entrambe le squadre. Monza ha bisogno di una vittoria per ritrovare fiducia e slancio, mentre Taranto vuole continuare la sua striscia positiva. Con un palazzetto caldo e Zaytsev pronto a fare la sua parte, Monza cercherà di regalare una prestazione all’altezza dei propri tifosi.

Marco Rizzo, ex giocatore di Monza, ha dichiarato: “Affrontiamo questa sfida con lo spirito di sempre, determinati a giocare una grande partita. Monza è una squadra forte, e sappiamo che ogni punto sarà una battaglia. Ci aspetta un confronto acceso, ma siamo pronti a imporre il nostro gioco con aggressività”.

Arbitri della gara saranno Luciani Ubaldo e Boris Roberto, con video check affidato a Grasso Federica e segnapunti Martina Gavazzoni. La partita sarà trasmessa in diretta su VBTV.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author