PNRR, al via i pagamenti per i frantoi: alla Puglia 860mila euro

Sono stati avviati i primi pagamenti del Ministero dell’Agricoltura nell’ambito della misura del PNRR dedicata all’innovazione e alla meccanizzazione del settore agricolo, con particolare riferimento all’ammodernamento dei frantoi oleari.

L’AGEA, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ha infatti emesso il primo decreto di pagamento, dando così il via alla distribuzione dei contributi. Questa prima tranche coinvolge 17 beneficiari per un importo totale di quasi 1,5 milioni di euro, di cui 860mila euro destinati a 7 frantoi in Puglia e 617mila euro a 10 impianti in Campania.

“Ringrazio il Ministro Francesco Lollobrigida e il Sottosegretario Patrizio La Pietra, che si erano impegnati ad accelerare l’iter dei pagamenti” – ha dichiarato la senatrice Maria Nocco (Fratelli d’Italia) – “Questi fondi rappresentano un aiuto concreto per chi ha colto le opportunità offerte dal PNRR per rinnovare gli impianti di produzione e migliorare sostenibilità e qualità della filiera olivicola”.

La misura PNRR prevede una dotazione complessiva di 100 milioni di euro per l’ammodernamento dei frantoi, all’interno di un più ampio pacchetto da 500 milioni destinato all’innovazione del comparto agricolo. In tutta Italia, circa 900 frantoi hanno presentato progetti per un valore complessivo di quasi 300 milioni di euro, richiedendo contributi per 180 milioni, ovvero 80 milioni in più rispetto alla dotazione iniziale.

Per colmare tale differenza, il Masaf sta valutando la possibilità di reimpiegare le risorse non utilizzate dal bando parallelo per le macchine agricole, al fine di soddisfare integralmente tutte le domande ammesse.

Grazie a questa misura, i frantoi possono contare su contributi fino al 65% degli investimenti effettuati, che salgono all’80% per i giovani imprenditori. È inoltre prevista la possibilità di un credito d’imposta fino al 20% a copertura delle spese ammissibili. Una spinta strategica per sostenere il rilancio della filiera olivicola italiana attraverso la meccanizzazione, l’innovazione e la sostenibilità ambientale.

