Taranto, Lazzaro: “Rinascita possibile, accolgo l’invito del Vescovo”

Il candidato sindaco del Centrodestra: “Condivido l’analisi di monsignor Miniero, ricostruiamo la città come fece San Cataldo”

“Le parole del Vescovo Ciro Miniero sono un faro per il nostro impegno civile e politico”. Così il candidato sindaco Luca Lazzàro ha commentato il discorso pronunciato dal presule in occasione del tradizionale rito de “U Pregge”, che si è tenuto ieri a Taranto.

Lazzàro ha espresso profonda gratitudine per l’intervento, definendolo “illuminante e quanto mai attuale”. Il candidato ha dichiarato di sentirsi pienamente in sintonia con l’analisi del Vescovo, condividendone le preoccupazioni per le numerose sfide che la città affronta: dal lavoro all’ambiente, dal disagio sociale alla necessità di una governance trasparente.

“Il Vescovo ha parlato di un periodo critico della nostra storia amministrativa e ha richiamato all’urgenza di unire le migliori energie per affrontare le questioni vitali ancora irrisolte”, ha sottolineato Lazzàro, aggiungendo che quei principi coincidono pienamente con la sua visione di futuro per Taranto.

Il riferimento di Miniero alla figura di San Cataldo, simbolo della ricostruzione morale e materiale della città, è stato accolto da Lazzàro come un richiamo forte all’impegno collettivo: “Anche noi oggi siamo chiamati a ricostruire Taranto, dando ai giovani una speranza nella loro terra”.

Il candidato ha quindi ribadito il proprio impegno a guidare la città con competenza, onestà e dedizione: “Sono pronto a raccogliere la sfida lanciata dal Vescovo. Taranto ha bisogno di una leadership coraggiosa, capace di ascoltare, dialogare e agire con determinazione”.

“Taranto, Cambia!”, ha concluso Lazzàro, rilanciando il proprio motto come risposta concreta all’appello dell’arcivescovo.

