Emergenza abitativa a Taranto, vertice in Comune con Arca Jonica

L’iniziativa mira a garantire una risposta concreta alle famiglie colpite dagli sgomberi forzati per le precarie condizioni strutturali

Si è tenuta a Palazzo di Città, a Taranto, una riunione tecnica presieduta dal commissario straordinario Giuliana Perrotta, per affrontare l’emergenza abitativa che sta interessando la città in seguito ai recenti crolli verificatisi in stabili privati.

All’incontro ha partecipato anche Donato Pascarella, amministratore di Arca Jonica, con cui si è aperto un confronto utile a definire le prime ipotesi di intervento. Pur non essendo state individuate soluzioni immediate, l’obiettivo condiviso è quello di predisporre nei prossimi mesi un numero adeguato di alloggi da destinare a situazioni di emergenza.

In particolare, è stato richiesto ad Arca Jonica di riservare il 25% degli alloggi E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) che saranno prossimamente consegnati, così da disporre di risorse abitative pronte in caso di necessità.

L’iniziativa mira a garantire una risposta concreta alle famiglie colpite dagli sgomberi forzati dovuti a condizioni strutturali precarie degli edifici e a rafforzare la capacità di intervento dell’Amministrazione in situazioni di emergenza. Il Comune proseguirà il monitoraggio della situazione, lavorando in sinergia con gli enti preposti per garantire soluzioni sostenibili e tempestive.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author