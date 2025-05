Manifesto sessista al Giro, Stefanazzi: “Sindaco maglia rosa della vergogna”

Il deputato dem attacca Michele Saccomanno, primo cittadino di Torre Santa Susanna: “Ha scelto il peggio per promuovere la corsa”

“C’erano tanti modi per celebrare il passaggio del Giro d’Italia, ma il sindaco di Torre Santa Susanna ha scelto il peggiore: un manifesto con una donna in topless e una frase equivoca”. A dichiararlo è il deputato Claudio Stefanazzi, esponente leccese del Partito Democratico, che ha duramente criticato la comunicazione scelta dall’amministrazione guidata dal sindaco Michele Saccomanno per promuovere l’evento sportivo.

L’immagine, definita sessista e offensiva, ha suscitato immediate reazioni. Per Stefanazzi, si tratta di una rappresentazione “perfettamente coerente con lo stile machista di Fratelli d’Italia”, partito a cui appartiene il primo cittadino.

“Spiace dirlo – prosegue Stefanazzi –, ma con quel manifesto il sindaco ha clamorosamente bucato. E, ancor prima che il Giro prenda il via, si è già aggiudicato la maglia rosa della vergogna”, sottolinea il parlamentare, esprimendo rammarico per l’immagine offerta dal Comune e per il danno reputazionale nei confronti della comunità locale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author