Volley B1/F, Star Bisceglie pronta per la sfida con Santa Teresa di Riva

Consolidare gli equilibri conquistati grazie ai due interventi di mercato e ottenere punti preziosi su un campo difficile. Questo l’obiettivo della Star Volley Bisceglie, pronta a scendere in campo sabato 2 novembre contro il Santa Teresa di Riva, al palasport “Sant’Antonio” di Furci Siculo (Messina). Il fischio d’inizio della partita, valida per la quarta giornata di andata del girone D di Serie B1, è fissato alle ore 17.

Nuovi innesti per la squadra

La vittoria contro la favorita Marsala ha finalmente sbloccato il gruppo guidato da coach Marco Breviglieri. L’arrivo del libero Simona Minervini, che ha sostituito l’infortunata Martina Quarto, e della palleggiatrice Sonia Galazzo, scelta per rimpiazzare Nicol Del Federico, ha rapidamente modificato la fisionomia della squadra. L’integrazione dei nuovi acquisti sta procedendo velocemente, e i margini di crescita sono ancora notevoli. La squadra, partita venerdì mattina per la Sicilia, osserverà un breve ritiro per prepararsi con la massima concentrazione.

Le dichiarazioni di Luna Ba

«Siamo contente per la vittoria contro Marsala, che ci ha dato fiducia e serenità. Anche se il viaggio potrebbe rappresentare una difficoltà, giocheremo per vincere, determinate a dare il meglio. I nuovi innesti ci hanno dato un valore aggiunto e il loro contributo sarà importante», ha dichiarato la giocatrice Luna Ba.

Le avversarie

Santa Teresa di Riva, alla sesta stagione consecutiva in Serie B1, è una squadra ben rodata. Il tecnico Alessandro Prestipino dispone di un organico profondo, con giocatrici chiave come la schiacciatrice Laura Salvestrini, il libero Sofia Giudice e l’opposto Benedetta Bertiglia. Finora, la squadra messinese ha raccolto 4 punti, vincendo nettamente in casa contro Pescara (3-0) e perdendo al tie-break contro Vesuvio Oplonti, mentre nel match inaugurale è stata sconfitta 3-1 ad Arzano.

Arbitri e copertura

La gara sarà diretta da Vera D’Avola (primo arbitro) ed Erika Burrascano. I tifosi potranno seguire il live scoring sul sito Fipav e la diretta streaming sui canali social di entrambe le squadre, con aggiornamenti e contenuti extra sui profili della Star Volley Bisceglie.

