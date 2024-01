Volley A2/M, Castellana si arrende alla superiorità della capolista

Dopo l’impresa di Cantù, si ferma nella seconda trasferta consecutiva il cammino della Bcc Tecbus Castellana Grotte : finisce 3-0 (25-19, 25-20, 25-19), al Pala Grotta di Grottazzolina, sul campo della Yuasa Battery Grottazzolina il match valido per la 18esima giornata del campionato nazionale di serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile.

Non riesce il bis alla formazione allenata da Simone Cruciani che solo qualche giorno fa aveva raccolto, sempre in chiave esterna, un successo fondamentale in salvezza. Non è bastata una buona prestazione sul campo della prima della classe del campionato cadetto.

Oggettivamente superiore la formazione di Grottazzolina con Nielsen top scorer (23 punti), ben dieci ace e dieci muri, pochissimi errori (6 in totale) e percentuali di ricezione e attacco ben oltre il 60%. La Bcc Tecbus esce con il rammarico di non essere riuscita a tenere testa anche nelle fasi finali dei set, così come fatto invece per le parti iniziali dei singoli parziali.

FORMAZIONI – Il Grottazzolina di coach Ortenzi si presenta con Marchiani palleggiatore, Nielsen opposto, Fedrizzi e l’ex Cattaneo schiacciatori, Canella e Mattei centrali, l’altro ex Marchisio libero.

Il Castellana di coach Cruciani risponde con Fanizza in regia opposto a Bermudez, Cianciotta e Tzioumakas in banda, Ceban e Balestra al centro, Battista e Guadagnini ad alternarsi nel ruolo di libero.

CRONACA – Avvio in equilibrio con Grottazzolina che spinge con Fedrizzi: 7-5. La Yuasa Battery prova a scappare a metà parziale (14-10), la Bcc Tecbus prova a rientrare con Tzioumakas (15-12). Rampazzo dalla battuta spinge Castellana fino al 17-15. Il muro di Nielsen e l’attacco di Fedrizzi per lo scatto Grottazzolina: 21-16. L’ace di Marchiani e il muro di Cattaneo per il 24-18, poi l’errore di Bermudez dalla battuta chiudendo il 25-19.

Punto a punto anche all’alba del secondo set: due di Cattaneo per il 5-3 che vale il primo break. Proprio il mini parziale scatena Grottazzolina che allunga: 8-4. Inizia una lunga fase di lotta con la Yuasa Battery che ha il vantaggio fino al 16-13. Cianciotta e Bermudez riportano la Bcc Tecbus sul 17-16. Ma è ancora Grottazzolina ad accelerare nel finale e chiudere con un break il 25-20.

Il terzo set ricalca esattamente i due precedenti parziali con Grottazzolina che piazza il primo break già nella prima parte (8-6) e poi conduce mantenendo intatto il proprio vantaggio sul 16-12, sul 21-16 e fino al 25-19.

Yuasa Batteria Grottazzolina – Bcc Tecbus Castellana Grotte 3-0

25-19 (22′), 25-20 (26′), 25-19 (24′)

Grottazzolina: Marchiani 1, Fedrizzi 13, Canella 7, Nielsen 23, Cattaneo 5, Mattei 9, Marchisio (L), Vecchi, Mitkov. ne Cubito, Ferraguti, Foresi (L), Romiti.

Tutto. Ortenzi, II all. Minnoni, ass. Tutto. Nicolini, osservatore Piozzi

Battute vincenti/errate: 10/13

Muri: 10

Ricezione positiva/perfetta: 67/39. Attacco: 64

Errori gratuiti: 3 att / 3 ric

Castellana Grotte: Fanizza, Cianciotta 12, Balestra 2, Bermudez 12, Tzioumakas 4, Ceban 6, Battista (L), Guadagnini (L), Pol 2, Rampazzo 1, Ciccolella. ne Compagnoni, Menchetti, Iervolino.

Tutto. Cruciani, II all. Barbone, asino. Tutto. Calisi, scout Maggio.

Battute vincenti/errate: 3/13

Muri: 3

Ricezione positiva/perfetta: 49/25. Attacco: 53

Errori gratuiti: 5 att / 10 ric

Arbitri: Luca Cecconato di Treviso, Sergio Jacobacci di Bergamo

