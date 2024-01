Volley C/F, Dinamo Molfetta in scioltezza con la Don Milani

La Dinamo CAB Molfetta non sbaglia il match interno contro la Don Milani Volley e mantiene invariato il distacco dalla capolista ASD Zest, vittoriosa con l’ASEM. Al Pala Poli di Molfetta finisce 3-0 per le ragazze in maglia arancio al termine di un match dominato, ma dal risultato non scontato.

Una vittoria che permette alle ragazze di coach Marzocca di concentrarsi sulla storica gara di domenica 4 febbraio, quando al Pala Panunzio sfideranno proprio le terlizzesi dell’ASD Zest nel quarto di finale della Coppa Puglia.

Il match contro la Don Milani ha visto anche il rientro del capitano Raffaella Ayroldi che ha iniziato a mettere minuti importanti nelle gambe dopo l’infortunio.

Nel primo set, l’immediato doppio vantaggio delle baresi viene subito recuperato dalla Dinamo che si porta sul 2-2 grazie a un pallonetto vincente di Lazzizzera. Tuttavia, i primi muniti di gioco sono caratterizzati da equilibrio tra le due formazioni, tanto che il primo vantaggio arancio arriva sul 5-4 . E’ da questo punto che la Dinamo prende il comando delle operazioni e con i servizi vincenti di Cosentino e Parisi allunga sulle avversarie.

Un vantaggio che si fa sempre più importante dopo l’ennesimo servizio andato a segno (questa volta con Mastropasqua) e la schiacciata vincente di Cervelli che firma il 12-6. La Dinamo attacca e si difende bene: il muro Fracchiolla-Lazzizzera regala altri punti alle ragazze di coach Marzocca che vanno sul 19-7 grazie alla battuta vincente di Abbattista.

La timida risposta della Don Milani Volley non spaventa la Dinamo che chiude il primo parziale con Sancilio e Mastropasqua sul risultato di 25-15. Non cambia il canovaccio nel secondo set, con le ragazze in maglia arancio subito avanti con Fracchiolla, Mastropasqua e Sancilio. Marzocca manda in campo anche Zakrajsek che realizza immediatamente il punto del 4-1.

Le baresi sono stordite e la Dinamo ne approfitta: Fracchiolla e ancora Zakrajsek permettono di mantenere un vantaggio di +5 che diventa + 7 dopo la schiacciata vincente di Mastropasqua dalla seconda linea. Un perfetto recupero di Panunzio permette alla Dinamo di imbastire l’azione finalizzata da Mastropasqua che vale il 15-5. La Don Milani prova a ridurre lo svantaggio, sfruttando alcuni errori delle padrone di casa, ma è inutile perché le molfettesi si aggiudicano anche il secondo set con il medesimo risultato del primo 25-15.

Più combattuto è invece il terzo set che la Dinamo apre, comunque, nel migliore dei modi. Buono l’avvio di Parisi che regala alle ragazze in maglia arancio punti preziosi. La reazione della Don Milani arriva sul 7-4 con un – 3 che persiste sino a quando la Dinamo non riprende il controllo del set con Lazzizzera prima e con Fracchiolla dopo (di quest’ultima i punti che valgono il 19-9/14-9). Successivamente Lazzizzera e Cosentino portano la Dinamo verso il primo match point sfruttato perfettamente da Sancilio che chiude definitivamente i conti sul 25-19.

Una Dinamo CAB Molfetta che vince e gioca in scioltezza come affermato proprio, a fine gara, dal capitano Raffaella Ayroldi. «Sono contenta di aver partecipato a questa vittoria di gruppo – ha affermato – era da molto che mi mancava il campo. Nonostante alcune defezioni nella squadra avversaria, siamo state brave a mantenere alta la concentrazione e a chiudere subito la partita. Adesso voltiamo pagina per concentrarci sullo storico appuntamento della la Coppa Puglia dove abbiamo tutta l’intenzione di fare bene».

Soddisfatto dell’esito del match anche il coach Franco Marzocca che ha aggiunto: «Le ragazze sono state brave ad affrontare l’impegno con la giusta concentrazione. Abbiamo agevolmente superato l’avversario che però mancava di qualche pedina importante e ho avuto la possibilità di far giocare 12 atlete su 14. Adesso testa al prossimo impegno di Coppa».

E infatti, il campionato di Serie C osserverà un turno di riposo per dare spazio ai quarti di finale di Coppa Puglia che la Dinamo CAB Molfetta affronterà in casa al Pala Panunzio domenica 4 febbraio alle ore 16.30 contro l’ASD Zest.

Dinamo CAB Molfetta – Don Milani Volley 3-0 (25-15; 25-15; 25-19)

Dinamo CAB Molfetta: Cosentino (palleggiatrice) – Fracchiolla (opposto) – Lazzizzera/Mastropasqua (centrali) – Parisi/Cervelli (schiacciatrici) – Panunzio (libero). All. Marzocca

Don Milani Volley: Aiuola L. (palleggiatrice) – Sgaramella (opposto) – Virtuoso/Minenna (centrali) – Pilone/Bruno (schiacciatrici) – Simone (libero). All. Nocera

Termina ancora con una sconfitta il match interno tra i ragazzi della Serie D Dinamo e quelli della Volley Academy SGR. Presso la Palestrina del Pala Poli finisce 0-3 (17-25 ; 21-25 ; 23-25) l’incontro che il coach D’Agostino ha analizzato in questo modo: “Una brutta partita giocata a ritmi bassi e poco costanti. Abbiamo subito il servizio avversario e le loro ottime capacità a muro per quasi tutta la gara non riuscendo ad essere quasi per nulla efficaci in attacco. Abbiamo trovato la nostra ormai consueta reazione d’orgoglio nel terzo set, ma gli avversari – ha concluso – sono stati più cinici di noi nei momenti che contavano. Sicuramente un passo indietro rispetto alle ultime uscite ma abbiamo davanti la pausa che proveremo a sfruttare al meglio con il lavoro in palestra”. E infatti anche la Serie D Dinamo la prossima settimana osserverà un turno di riposo per tornare in campo domenica 11 febbraio alle ore 18 in casa contro la TGP Solar Bari.

