Volley A2/F, Erica Andrich nuovo opposto della Narconon Melendugno

Dalle vallate bellunesi al mare del Salento, Erica Andrich porta la sua passione e il suo talento dalla Vallada Agordina ai faraglioni di Sant’Andrea.

La Narconon Volley Melendugno ha messo a segno un colpo importante assicurandosi le prestazioni di Erica Andrich, opposto rivelazione dell’ultimo campionato nazionale di B1. Proveniente dal Giorgione, Andrich ha sorpreso tutti con una stagione eccezionale nel suo primo anno nel nuovo ruolo, attirando l’attenzione degli appassionati di pallavolo in tutta Italia.

La carriera della giovane atleta è iniziata presto: a soli 15 anni, nel 2013, ha esordito in B1 a Bassano, per poi proseguire a Belluno, Montecchio e Verona. Nel 2020, un’esperienza oltreoceano l’ha portata in Colorado, dove ha giocato in NCAA per la Denver University, conseguendo anche una laurea in Marketing e Comunicazione. Le ultime due stagioni a Giorgione sono state decisive per la sua consacrazione sportiva.

Classe 1998 per 185 cm, Erica Andrich ha scelto Melendugno per confrontarsi per la prima volta con la seconda serie nazionale. Una sfida emozionante che promette di arricchire il panorama pallavolistico italiano.

