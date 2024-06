Volley A3/M, Danilo Rinaldi rinnova con Gioia del Colle

Danilo Rinaldi, libero originario di Castellana Grotte, rinnova il contratto con Joy Volley per un altro anno. La società del presidente Gianni D’Elia potrà così contare sulla sua esperienza, carisma e abilità tecnica anche nel campionato di serie A3.

Il trentatreenne, cresciuto nel settore giovanile della Materdomini Volley, torna così nella terza categoria nazionale, dove si è distinto nella stagione 2022/2023 con la maglia della Pallavolo Bari.

Rinaldi si appresta a vivere la sua quarta avventura all’ombra del Castello normanno-svevo, questa volta sotto la guida del coach Sandro Passaro, con cui ha giocato a Martina Franca nella stagione 2012/2013 in serie B1.

«Il desiderio di vincere qualcosa di importante a Gioia del Colle è stato uno dei motivi principali del mio rinnovo – dichiara Danilo Rinaldi -. Anche l’ottimo rapporto con il presidente Gianni D’Elia, la possibilità di allenarmi con un allenatore preparato come Sandro Passaro e il forte legame con il pubblico biancorosso hanno influenzato la mia decisione. Sono felice di far parte di un progetto sportivo così ambizioso nel pieno della mia maturità. Con la mia esperienza e il mio entusiasmo cercherò di essere sempre un esempio per tutti. La società sta allestendo una squadra forte e completa in ogni reparto. Sulla carta possiamo ambire a grandi risultati, ma il nostro destino dipenderà molto dal lavoro settimanale e dalla capacità del gruppo di reggere la pressione. Dovremo affrontare ogni gara al massimo delle nostre potenzialità. Impegno, umiltà e concentrazione saranno fondamentali per arrivare in fondo a ogni competizione».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author