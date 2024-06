Volley A3/M, la qualità di Romolo Mariano per Gioia del Colle

La Joy Volley Gioia del Colle rafforza il reparto schiacciatori con l’acquisto di Romolo Mariano, atleta di grande esperienza e affidabilità. Il trentaduenne laterale bergamasco, con dieci stagioni consecutive in Serie A2 alle spalle, accetta la sfida di giocare in A3, attratto dal progetto sportivo della società presieduta da Gianni D’Elia e dalla possibilità di competere in una piazza storica del volley pugliese.

Cresciuto nell’Olimpia Bergamo, Mariano ha disputato cinque campionati in B1 prima di trasferirsi nella massima serie svizzera, dove ha vinto due scudetti consecutivi con la EN Gas&Oil Lugano (2012-2014). Nel 2014, a Corigliano, inizia il suo lungo viaggio in A2, totalizzando 2605 punti in 307 partite, conquistando una promozione in SuperLega con la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora (2015/2016) e raggiungendo due finali playoff per la promozione con la Monini Spoleto.

Dopo aver giocato con Emma Villas Aubay Siena, Pool Libertas Cantù, Delta Group Porto Viro e Conad Reggio Emilia, Mariano dichiara: «La chiamata della Joy Volley è arrivata al momento giusto della mia carriera. Dopo le ultime stagioni in A2, sentivo la necessità di tornare a competere per obiettivi prestigiosi. Riportare Gioia del Colle in A2 è una missione che mi riempie di stimoli e motivazioni. Abbiamo tutte le potenzialità per fare qualcosa di importante, ma dovremo essere bravi a gestire la pressione e mantenere il focus sul nostro gioco in ogni partita.»

