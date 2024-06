Volley B1/F, Totero e staff riconfermati alla guida della PPV Fasano

La Pantaleo Podio Volley Fasano ha ufficialmente riconfermato Paolo Totero e il suo staff tecnico per la prossima stagione di Serie B1, che inizierà a settembre. Una decisione ampiamente prevista dagli addetti ai lavori, visti gli straordinari successi ottenuti da Totero nelle ultime due stagioni. Alla sua terza stagione come primo allenatore, Totero ha già vinto un campionato di serie B2 e ha sfiorato la promozione in serie A2.

Il tecnico fasanese, insieme ai viceallenatori Pietro Tanzarella e Giuseppe Catapano, e allo scoutman Giorgio Cesari, ha svolto un lavoro fondamentale nella preparazione tecnico-tattica della squadra. Nella stagione appena trascorsa, la coesione del team e l’impegno costante hanno permesso di disputare un girone di ritorno eccezionale, portando la squadra ai play off promozione, persi con onore.

“Questa riconferma mi rende molto felice – ha dichiarato Totero –. È il frutto di tanto sacrificio e lavoro svolto con i miei collaboratori. Sono contento della fiducia della società e siamo pronti a ripartire per completare il cammino iniziato”.

Anche Tanzarella e Catapano sono stati riconfermati nei loro ruoli, e continuano a contribuire significativamente sia al lavoro del primo allenatore sia ai settori giovanili. “L’esperienza della scorsa stagione è stata molto gratificante e arricchente. Siamo pronti a ricominciare”, ha affermato Tanzarella.

Catapano ha sottolineato l’importanza del gioco di squadra: “Il segreto del nostro successo è la coesione dello staff. La nostra unità è una delle marce vincenti della squadra”.

Cesari, riconfermato come scoutman, ha espresso il suo entusiasmo per la nuova stagione: “L’avventura dello scorso campionato è stata avvincente. Abbiamo fatto un buon lavoro e ora siamo pronti per fare ancora meglio”.

Con queste riconferme, la Pantaleo Podio Volley Fasano si prepara ad affrontare la nuova stagione con ambizione e determinazione, puntando a nuovi traguardi.

