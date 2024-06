Volley A3/M, Aurispa Lecce conferma Paolo Cappio

Aurispa DelCar ha annunciato l’accordo con il libero Paolo Cappio anche per la stagione 2024/25. L’ennesima riconferma risponde alla volontà precisa della società di mantenere la struttura del roster della passata stagione, dando fiducia agli atleti maggiormente rappresentativi della squadra.

Paolo Cappio, classe ’99 per 186 cm, ha iniziato la sua carriera nel beach volley per poi passare all’indoor. Dopo essere stato ingaggiato da Vibo Valentia in Superlega, è approdato a Civitanova in Serie A3 e successivamente a Pineto nella stagione 2020/21. L’anno successivo è arrivata la chiamata di Aurispa Libellula, con cui ha raggiunto la semifinale playoff. Dopo una parentesi a Palmi nella stagione 2022/23, Cappio è tornato in Salento l’anno seguente.

Il lavoro del direttore sportivo Antonio Scarascia, in collaborazione con l’allenatore Tonino Cavalera, prosegue senza sosta al fine di completare il roster nel più breve tempo possibile. L’obiettivo è concentrarsi esclusivamente sulla preparazione prestagionale, prevista per la seconda metà di agosto. Alle novità dei palleggiatori Giani e D’Alba, oltre che del centrale Gabriele Maletto, si aggiungono le riconferme di Deserio, Mazzone, Ferrini e, in ordine temporale, del libero Paolo Cappio.

