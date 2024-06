Volley A2/M, la Narconon Melendugno accoglie Chiara Riparbelli

Dopo anni di esperienze in giro per l’Italia, la centrale Chiara Riparbelli torna finalmente nella sua terra natia, il Salento. La talentuosa giocatrice mesagnese, classe 1996, ha scelto di vestire la maglia del Melendugno per la sua prima avventura in Serie A2 con un team della sua regione.

Chiara Riparbelli ha iniziato la sua carriera sportiva nel settore giovanile del Mesagne Volley, la squadra della sua città natale. Sin da giovanissima, ha fatto le valigie per inseguire il suo sogno pallavolistico, accumulando esperienze significative tra B1 e B2. Le sue tappe includono Torre Annunziata, Arzano, Pisogne e Cerea.

Nel 2018, è arrivata la svolta con la chiamata in Serie A2 da parte di Soverato. Durante le quattro stagioni in Calabria, Chiara ha mostrato una crescita costante, diventando una figura chiave per la squadra. Successivamente, ha trascorso due anni a Mondovì, in Piemonte, dove ha continuato a brillare.

Oggi, a ventotto anni e con un’altezza di 186 cm, Chiara è considerata dagli esperti una centrale di grande affidabilità. La sua versatilità e le sue abilità, sia nel muro che nel gioco d’attacco, la rendono una giocatrice preziosa. Chiara si distingue per la sua ambizione, il carattere forte e una spiccata cultura del lavoro, qualità che si sposano perfettamente con il progetto del Narconon Volley Melendugno.

Con il suo ritorno, Chiara Riparbelli porta esperienza e talento nel cuore del Salento, pronta a contribuire al successo del suo nuovo team.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author