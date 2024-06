Volley A3/M, Gioia del Colle non si ferma: preso Piervito Disabato

Continua senza sosta il lavoro della dirigenza della Joy Volley Gioia del Colle per allestire il roster 2024/2025. Alla corte di coach Sandro Passaro arriva Piervito Disabato, talentuoso schiacciatore ventitreenne, reduce dall’ultima stagione nel campionato di serie A3 Credem Banca con la Shedirpharma Sorrento.

Originario di Altamura, dove ha iniziato la sua carriera sotto la guida dell’allenatore Filippo Capurso, Disabato si è affermato nella cantera della Materdominivolley.it Castellana Grotte, vincendo due scudetti (U15 nel 2016 e U16 nel 2017), esordendo in A2 a soli 15 anni e conquistando la Del Monte® Junior League “Trofeo Massimo Serenelli” nel 2018.

Ha ottenuto successi anche con la Nazionale, tra cui l’oro agli Europei U17 in Turchia nel 2017, l’oro all’European Youth Olympic Festival di Baku nel 2019 e l’oro ai Mondiali U19 in Tunisia nello stesso anno.

Dopo esperienze in Serie B con Locorotondo e Taranto, Disabato ha debuttato in serie A3 nella stagione 2019/2020 con la GoldenPlast Civitanova, mettendo in luce tutte le sue qualità. Ha poi trascinato l’Aurispa Libellula Lecce ai quarti di finale playoff, l’Abba Pineto alla finale playoff e la Farmitalia Catania alla promozione in A2.

Adesso è pronto a ripetersi con la maglia della Joy Volley: «Ho scelto Gioia del Colle per la grande tradizione pallavolistica e per l’ambizioso progetto sportivo illustratomi dal presidente Gianni D’Elia e dall’allenatore Sandro Passaro – dichiara lo schiacciatore biancorosso -. Voglio ritagliarmi un ruolo da protagonista in questa nuova avventura. Forte delle esperienze vissute in serie A3, sono pronto a prendermi le mie responsabilità e ad aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali con la mia grinta e le mie qualità fisiche e tecniche”.

”Ci attende un campionato lungo e difficile, dove sicuramente diremo la nostra. Per affrontarlo al meglio, però, dovremo essere bravi a trovare subito la giusta amalgama, sin dalle prime settimane di preparazione. Poi, per puntare a traguardi importanti, sarà fondamentale arrivare in condizioni fisiche ottimali al mese di aprile. Non vedo l’ora di respirare il clima partita al PalaCapurso. I tifosi biancorossi sono davvero incredibili. Spero tanto di vivere, insieme a loro, una stagione entusiasmante e ricca di successi”, conclude Di Sabato.

