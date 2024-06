Andrea Polimeno è il nuovo allenatore dell’Aurora Brindisi. Il salentino, classe 1991 e con una solida esperienza nei settori giovanili, ha recentemente ottenuto ottimi risultati come capo allenatore nella Serie C femminile.

Il presidente Ercole Saponaro ha espresso soddisfazione per questo ingaggio: “Appena saputo del divorzio sportivo con il Monteroni Volley, sono intervenuto celermente per portare Andrea in Aurora Volley. Ritengo che Andrea rappresenti per noi una grande opportunità per la sua professionalità, conoscenza e determinazione. Ho voluto regalare a noi tutti un grande allenatore. Forza Aurora… Benvenuto tra noi, Andrea”.

Anche il neo allenatore Polimeno ha condiviso il suo entusiasmo per questa nuova avventura: “Sono grato al Presidente e a tutti i dirigenti dell’Aurora, che ho avuto il piacere di incontrare in questi giorni, per la stima e la fiducia che hanno riposto in me. Sposo con entusiasmo un progetto ambizioso e sono certo che raggiungeremo i nostri obiettivi. Forza Aurora”.

