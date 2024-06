Volley, l’Europeo U22 femminile a Lecce e Copertino

Il grande volley internazionale torna in Puglia, ospitando la fase finale dell’Europeo U22 femminile. Sarà il Salento a riaprire le proprie porte alla pallavolo europea, con Lecce e Copertino pronte a far sentire la propria passione e il proprio calore, in particolare nei confronti delle azzurrine guidate da Marco Mencarelli che arriveranno in Puglia alla ricerca del titolo continentale.

L’Italia è inserita nella Pool 1 insieme a Lettonia, Turchia e Ucraina con le gare valide per la fase a gironi in programma dall’1 al 3 luglio, mentre nell’altro girone saranno Repubblica Ceca, Polonia, Portogallo e Serbia a cercare i due pass per l’accesso alle semifinali che si giocheranno venerdì 5 luglio al Palasport “San Giovanni da Copertino” di Lecce, così come le gare della giornata conclusiva con la finalissima in programma alle 21.00 di sabato 6 luglio.

L’evento è organizzato col supporto della Regione Puglia, Assessorato allo Sport, della Provincia di Lecce e dei Comuni di Lecce e Copertino.

Accesso libero per le partite in programma dal 1 al 3 luglio mentre sarà attivata nei prossimi giorni la biglietteria on line per le partite di venerdì 5 e sabato 6 luglio di Lecce, sarà inoltre possibile acquistare i biglietti per le ultime due giornate presso il botteghino del palasport di Lecce.

Pool I (Palazzetto Dello Sport “San Giuseppe da Copertino” LECCE): Italia, Lettonia, Turchia, Ucraina.

Pool II (Palazzetto Dello Sport Copertino): Repubblica Ceca, Polonia, Portogallo, Serbia.

Calendario Pool I (Palazzetto Dello Sport “San Giuseppe da Copertino” LECCE)

01/07/2024

ore 18:00 Ucraina – Turchia

ore 21:00 Italia – Lettonia

02/07/2024

ore 18:00 Turchia – Lettonia

ore 21:00 Ucraina – Italia

03/07/2024

ore 18:00 Lettonia – Ucraina

ore 21:00 Turchia – Italia

Calendario Pool II (Palazzetto dello Sport COPERTINO)

01/07/2024

ore 18:00 Serbia – Polonia

ore 21:00 Portogallo – Repubblica Ceca

02/07/2024

ore 18:00 Polonia – Repubblica Ceca

ore 21:00 Serbia – Portogallo

03/07/2024

ore 18:00 Repubblica Ceca – Serbia

ore 21:00 Polonia – Portogallo

05/07/2024 Semifinali (Palazzetto Dello Sport “San Giuseppe da Copertino” LECCE)

ore 18:00

ore 21:00

06/07/2024 Finali (Palazzetto Dello Sport “San Giuseppe da Copertino” LECCE)

Finale 3/4 posto 18:00

Finale 1/2 posto ore 21:00

